Chyno Miranda se debate entre la vida y la muerte por estado grave.

Chyno Miranda podría estar debatiéndose entre la vida y la muerte, luego de su supuesta hospitalización en enero de este año en Venezuela.

¡Espectaculares audiciones! Lo mejor de La Voz Kids 26 abril 2022.

Los rumores de su grave estado de salud aumentaron con las declaraciones de Nacho a un medio de comunicación venezolano, pues pidió rezar por su gran amigo y compañero del dueto Chyno & Nacho.

Aunque no dio más detalles, Miguel Ignacio Mendoza dejó entrever el grave estado de salud de su amigo y pidió rezar por un milagro para el también intérprete de Niña Bonita.

Hasta el momento, Chyno Miranda no ha dado detalles de su estado de salud, pues su última publicación en Instagram data del día 14 de septiembre de 2021.

Te puede interesar: ¿Cuál es la enfermedad que padece y dejó inmovilizado a Chyno Miranda?

Chyno Miranda no atraviesa por el mejor momento

Recuérdese que, el pasado 21 de julio de 2021, Chyno Miranda rompió el silencio en su cuenta de Instagram y confesó que atravesó por un problema de encefalitis que lo dejó inmovilizado por un tiempo.

“Llegué al punto donde no podía ni caminar, eso hizo que me diera una encefalitis, eso fue en septiembre de 2020. No sé cómo es la enfermedad, no sé cómo explicarlo en términos médicos. Fueron momentos de mucha depresión y tuve mucha tristeza”, dijo en su cuenta de Instagram.

A tráves del video en su cuenta de Instagram titulado Mi mensaje para ustedes, el venezolano también habló de todas las secuelas que le dejó su contagio de COVID-19.

No es el único trago amargo que atravesó el cantante latino, pues también se rumoró que su pareja sentimental Natasha Araos lo abandonó en plena enfermedad. Sin embargo, ella desmintió las acusaciones en su contra con este fuerte mensaje en las redes sociales.

“Con todo mi amor, mi apoyo y mi energía, yo le dije que íbamos a salir adelante”, aclaró la modelo.

También te puede interesar: Esposa de Chyno Miranda niega haber dejado solo a su esposo en su enfermedad.