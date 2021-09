¿Qué hará Nath Campos tras la liberación de Rix del Reclusorio Oriente?

Una vez que el youtuber Ricardo González, mejor conocido como Rix, salió de prisión, Nath Campos dará carpetazo al tema, a pesar de asegurar que la salida de éste del Reclusorio Oriente “es frustrante”.

Fue a través de su cuenta oficial de Twitter, donde la hija de Kiko Campos explicó sus sentimientos encontrados tras los últimos hechos ocurridos en torno a su denuncia por abuso sexual de parte del famoso youtuber.

En un mensaje de siete posteos, la creadora de contenido digital aseguró que por un lado está contenta de concluir el proceso legal en contra de González porque el pago por la reparación del daño fue donado a fundaciones que se dedican a erradicar la violencia contra las mujeres.

Por otro lado, Nath Campos lamentó las ventajas de ser un primo delincuente (no contar con antecedentes penales), pues su agresor sexual pudo someterse al procedimiento abreviado y gozar de los beneficios para quienes su condena no rebase los 5 años.

“Al validarse los requisitos necesarios que el Código Penal indica para este tipo de casos, se le suspendió la ejecución de pena”, explicó.

“Así funciona la ley en México y este dinero no es el mismo de la reparación del daño, ni tiene que ver eso conmigo. Sé que es complicado y es frustrante”. agregó.

Nath Campos busca inspirar a mujeres a denunciar

Nath Campos busca llegar a mujeres que podrían vivir o estar viviendo algo similar y cambiar algo en la gente que la ve y quitarse una carga y un peso de encima.

La influencer agradeció el apoyo de las personas e instituciones y usuarios de redes sociales que le expresaron su empatía, solidaridad y apoyo.





“Creo que ha sido suficiente, y he dicho y he aclarado todo lo que hay que decir y aclarar, aunque la lucha por las mujeres y sus derechos es algo que definitivamente no voy a soltar y en lo que seguiré pendiente, involucrada e interesada”, finalizó la influencer.

