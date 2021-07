Nath Campos regresa a YouTube tras caso de abuso sexual. (VIDEO)

La youtuber Nath Campos regresó al mundo de las redes sociales luego de permanecer más de seis meses sin publicar nada en la plataforma, luego de que en su último posteo denunciara públicamente al influencer Ricardo “N”, por abuso sexual.

Este lunes, la influencer subió un video de cinco minutos de duración en donde reconoció que se alejó del internet debido a los problemas emocionales con los que tuvo que lidiar luego de hacer su denuncia pública.

Te puede interesar: Lizbeth Rodríguez responde a posible demanda de influencer.

“Estos meses fueron mucho más intensos de lo que pensé. Porque sabía a lo que me estaba enfrentando en la práctica, pero emocional y personalmente fue mucho más pesado de lo que imaginé”, contó.

La joven comentó también que debido a la ola de críticas y ataques que recibió, durante muchos días despertó queriendo ser “alguien más”.

“Pero había momentos en los que me sentía tan abrumada que deseaba con todas mis fuerzas despertar siendo alguien más. Sabía que me iba a tocar vivir eso cuando tomé la decisión que tomé, pero la verdad es que no estoy segura que se pueda estar 100 por ciento preparado para algo así. Y creo que jamás dimensioné el impacto que iba a tener”, agregó.





La influencer contó también que internet se volvió para ella un lugar muy poco sano. Durante estos meses en los que estuvo alejada de los medios, dijo que se operó los ojos y se arregló la espalda.

También te puede interesar: Influencer demandaría a quienes difundieron su video con JD Pantoja.

Además, indicó que pasar tiempo con su familia y sus amigos, la ayudaron a salir de este difícil momento y a pasar estos días.