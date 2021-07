Nath Campos comparte cómo va su denuncia contra Rix.

Nath Campos fue interceptada en la galería digital de Frida Kahlo, evento que reunió a diversas figuras del espectáculo. Fue en la premiere del evento, donde la youtuber mexicana evitó hablar sobre el pleito legal que enfrenta con Rix.

La hija de Kiko Campos demandó al creador de contenido Rix

El famoso youtuber ‘Rix’, fue detenido tras la denuncia que Nath Campos puso en su contra por abuso sexual.

“No puedo comentar mucho del asunto legal, pero está en proceso. Es algo que toma tiempo y nunca se sabe cuánto. No puedo comentar mucho al respecto, pero ahí vamos”, expresó.

La artista, de 26 años, recordó cómo inspiró a otras mujeres a alzar la voz ante sus casos de agresiones sexuales.

“Creo que me he acercado mucho a la realidad que se vive como mujer, no solo en este país, sino en el mundo. Hay muchas historias de mujeres con ganas de levantar la voz, esa es la parte positiva de todo lo que ha pasado”, subrayó.

Y a pesar de vivir un complicado momento en su vida personal, Nath Campos se siente respaldada con el apoyo de sus seres queridos.

“La respuesta de la gente, mi red de apoyo, mis amigos, mi familia y mis seguidores, están junto a mí y eso es lo único que importa”, expresó.

Nath Campos reveló por qué se tardó en denunciar al youtuber Rix

Fue el pasado 22 de enero de 2021, cuando Nath Campos publicó el video Mi historia de abuso, filme que acaparó los primeros titulares de la prensa y que ganó 13 millones de reproducciones.

La hija de Kiko Campos confesó por qué se tardó en acudir con las autoridades para denunciar al imputado creador de contenido.

“Denunciar no es un proceso fácil, creo que la manera en la que se llevan las denuncias siempre es difícil. Yo en lo personal, pasé un proceso muy duro en la fiscalía el día que denuncié. Creo que si yo hubiera denunciado el día que me pasó, no habría podido porque habría sido muy fuerte emocionalmente para mí”, expresó para la prensa.

Nath Campos se alejó de su canal de Youtube; sin embargo, se mantiene muy activa en su cuenta de Instagram. Es en la red social de fotos, donde se le ve con gran ánimo tras su enfrentamiento legal con Rix.

La mexicana sabe que cada mujer es diferente y tiene que tomar tiempo suficiente para denunciar agresiones sexuales.

Lo hice en el momento que tenía que hacerlo, cuando estaba preparada para hacerlo. Se tiene que respetar la decisión de cada quien de hablarlo cuando puede

Es primero un proceso personal y después un proceso de decidir o no decidir hacerlo. Es algo que personalmente me tomó mucho tiempo y muchos años. Conozco a muchas personas que lo hacen al día siguiente, pero es un proceso de cada quien

