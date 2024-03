Nicki Nicole revela todo sobre su ruptura con Peso Pluma

Nicki Nicole y Peso Pluma eran de las parejas más mediáticas y queridas del momento; sin embargo, todo lo que inicia acaba y su relación llegó a su fin de forma sorpresiva, esto debido a una presunta infidelidad del cantante de corridos tumbados.

Fue justamente en febrero pasado cuando Nicki Nicole confirmó su ruptura con Peso Pluma después de que circulara en redes sociales un video en el que aparece el cantante agarrado de Sahar Sonia en Las Vegas, luego de asistir al Super Bowl.

¿Qué dijo Nicki Nicole?

“El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto… Yo ahí no me quedó. Yo de ahí me voy. Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar”, publicó en aquel entonces la cantante argentina.

¿Nicki Nicole al fin rompió el silencio? Después de su ruptura ninguno había dado declaración alguna; sin embargo, Nicki Nicole decidió romper el silencio y reveló cómo se ha sentido tras su separación de la Doble P.

“La vedad es que sentí que todo era tan público que no podría haberlo hecho de otra maneta. La gente ya lo sabía y era incontrolable”, declaró Nicki Nicole a la revista Billboard.

¿Cómo ha salido adelante?

La cantante argentina declaró que gracias a sus fans es que ha podido salir adelante. “Lo que más me ha sanado en estos días es la gente, mis fans. Recibí muchos mensajes de mujeres felicitándome por el mensaje que envié”.

¿Lanzará indirectas contra Peso Pluma?

Como se ha especulado últimamente, Nicki Nicole expresará su sentir a través de la música, por lo que no se descarta que lance alguna indirecta contra Peso Pluma. “En este momento siento que hay muchas cosas que me están sucediendo personalmente y quiero plasmarlas en la música, hay mucha inspiración”.