¿Ninel Conde quiere casarse con Ben Affleck? Así responde.

Ninel Conde dice haberse vuelto cauta en el amor, luego de haber vivido una turbulenta relación con el colombiano Larry Ramos, quien sigue prófugo de la justicia norteamericana, de la que huyó dejando una cadena de fraudes y de haber manchado la reputación de la que fuera su mujer, quien hábil esquivó así la polémica.

Ninel Conde ha sido perseguida. ¿Sus haters no la han dejado en paz?

“No tengo miedo, precaución nada más. La burra no era arisca, la hicieron. Si estás convencida con el mismo... ¿qué importa casarse? Yo con Ben Affleck me casaba no dos, sino cinco... ¿tú no? Obvio. JLO, cásate las veces que quieras, además tú puedes hacer lo que quieras”, declaró.

Ninel presentó en Miami su nueva línea de maquillaje, tema del que hablaba muy orgullosa, hasta que surgieron los cuestionamientos sobre las convivencias con su hijo, Emmanuel.

“De ese tema no puedo entrar en detalles porque es un tema legal y todo lo que diga puede ser usado en mi contra. Prefiero seguir adelante con mis proyectos, confiando mucho en Dios, que todo vaya mejor. Confío en que todo se va a acomodar”, contó a la prensa.

Ninel Conde habla de su faceta como emprendedora y productora

Lo que sí reveló es que pronto debutará en un reality show: “Yo soy la productora ejecutiva y vamos a realizar ese reality”.

A pesar de su éxito en las redes sociales, Ninel admite que sus haters la persiguen: “Esa etapa ya la pasé, desde aquel entonces del surimi, ya pasé la prueba de los haters, de los trolls, del bullying”.

Y dado que ahora será experta en artículos de belleza, Ninel fue cuestionada sobre si venderá pelucas y peluquines como un guiño a su exmarido: “Viene todo para la belleza, para mujeres y hombres... y para que te salga más cabello”.

