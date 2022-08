Sergio Mayer podría demandar a Natalia Subtil por abuso de confianza.

Sergio Mayer acusó fuertemente a Nataila Subtil. ¿Por qué lo hizo?

Sergio Mayer sigue colocándose en medio de la controversia que involucra a su hijo Sergio Mayer Mori, señalado por Natalia Subtil de no cubrir la manutención de su hija, Mila.

Y es que trascendió que pretende demandar a la brasileña por abuso de confianza, acusándola de quedarse con una camioneta que le prestó para trasladar a su nieta.

“Tengo que recuperar mi camioneta, no se la voy a regalar. Se la presté para que llevara a mi nieta a la escuela y no la llevó a la escuela. Ella habla de los derechos de los niños y de los derechos de su hija: uno de los derechos de su hija es el de la educación. Ella misma lo dijo en una entrevista, fue menos de la mitad a las clases porque se deprime o porque se iba de viaje”, declaró a la prensa.

Sergio Mayer arremete contra Natalia Subtil

En su afán de defender a su hijo, Sergio desmpolva la antigua controversia de cómo inició su relación con la brasileña.

“Yo a la señora ni la conocía. Cómo no iba a brincar, si cuando me hijo tenía 17 años de edad, me enteró que una mujer casada está embarazada. El que no me lleve bien con ella no tiene nada que ver con mi apoyo a la mujer. Este es un tema entre ella y mi hijo qu quiere hacer mediático”, declaró.

E insiste en afirmar que Natalia desertó del proyecto musical infantil en el que él invirtió, aunque en este programa Natalia reveló que era un concepto suyo.

“Empecé a invertir y le metí dinero a su proyecto. Dice que se salió porque entré yo... Si yo tuviera el poder hasta la habría deportado, pero no tengo ningún poder”, concluyó.

