Ninel Conde desmiente que llegó tarde a la convivencia con su hijo.

Ninel Conde respondió a todo lo que nos comentó Giovanni Medina.

Luego de que Giovanni Medina reveló que Ninel Conde llegó tarde a la convivencia con su hijo Emmanuel, la actriz y cantante se enlazó a Ventaneando para dar su versión de la historia.

“Es mentira que llegué tarde, yo a las 4:04 de la tarde estaba en la puerta de la casa del padre de mi hijo. Nos dijeron textualmente que no había nadie en esa casa, la indicación era que nadie podía pasar, nos echamos de reversa y les hablé a mis abogados. No entiendo por qué las mentiras. No entiendo por qué no me permiten ver a mi hijo por un capricho”, reveló a este programa.

El Bombón Asesino lamenta no poder llevar una buena relación con el papá de su hijo, quien se habría enojado porque Ninel abrió una cuenta de Only Fans, según la actriz.

“Yo quité la demanda por daño moral para tratar de llevar una convivencia armónica cada quince días. Lo acepté con el fin de mejorar la relación madre e hijo, pero veo que no funcionó. Es muy triste”, declaró.

Ninel Conde asegura que su hijo tiene el corazón envenenado

Ninel Conde procederá a exigir que las convivencias sean fuera de la casa de Giovanni Medina, pues quiere que la situación sea justa.

“El niño tiene su corazón envenenado, desgraciadamente. Ya no voy a permitir más atropellos. Voy a solicitar convivencias en lugares imparciales porque hay mucha mentira y mucha maña”, reveló.

La cantante asegura que no ha perdido la patria potestad de Emmanuel y sobre Larry Ramos menciona lo siguiente: “Fue una persona que desgraciadamente no era lo que yo creía y lo que yo pensaba. Todos nos equivocamos. Eso no justifica que el día de ayer no me hayan dejado ver a mi hijo”.

Ninel Conde expresa que su hijo está alienado y que no hay apoyo de Giovanni Medina para llevar las cosas en paz.

