Acusan a Ninel Conde de fraude en San Francisco, Estados Unidos.

Guadalupe Madera acusa a Ninel Conde por fraude en Estados Unidos.

Mientras Ninel Conde se presentaba en la marcha del Orgullo Gay en San Francisco, California, un verdadero drama se vivía entre telones.

Y es que, resulta que El Bombón Asesino había sido contratada por una empresaria de aquella ciudad para cantar esa misma noche en un centro nocturno.

Según cuenta la empresaria de nombre Guadalupe Madera, debido a que Ninel se presentó antes de forma gratuita en la marcha gay, ya nadie pagó para verla más tarde, lo cual hizo que su evento resultara un verdadero fracaso.

“Yo la contraté hace tres semanas. Una semana antes de mi evento, cuando yo ya tengo dado el anticipo, ella salió con un flyer que dice que va a estar en la marcha actuando. Inmediatamente, me llaman mis vendedoras de la comunidad gay y me dicen ‘Lupita, me están cancelando todos los boletos’. Ya le habíamos dado el anticipo”, dijo Guadalupe a las cámaras de Ventaneando.

Por si fuera poco, la empresaria aseguró que Ninel Conde solo cantó por un breve momento y después se marchó.

“Yo le di el anticipo y llegó a la 1:00pm queriéndose subir y que le diéramos 5 mil dólares más. Solo me cantó tres canciones por 9 mil dólares. Ella hizo un fraude, me hizo boicot en mi evento y lo hizo con alevosía”, contó.

Empresaria procederá legalmente contra Ninel Conde

La empresaria confirmó que procederá legalmente en contra de Ninel Conde a pesar de haberla contratado solo bajo palabra.

“Aquí en California los textos, videos y WhatsApp son válidos para una demanda. Ya me estoy asesorando para demandarla por daños y perjuicios. Ella actuó de mala voluntad”, concluyó.

Hasta el momento, Ninel Conde ni sus representantes se han pronunciado ante las acusaciones de la empresaria Guadalupe Madera.

