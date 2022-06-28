Caso de Livia Brito y el fotógrafo Ernesto Zepeda toma giro inesperado.

Han pasado ya dos años desde que Livia Brito y su novio Mariano Martínez agredieron al fotógrafo Ernesto Zepeda en las playas de Cancún, Quintana Roo, y le robaron su equipo fotográfico entre otras cosas, al percatarse que los había captado asoleandose.

Y aunque hace un año, Livia Brito logró que se desestimara la denuncia en su contra por el delito de robo con violencia, Ernesto comparte con Ventaneando que ha logrado que las autoridades retomen el caso para ver sí ahora vinculan a proceso tanto a la cubana como a su novio.

"La denuncia penal aquí en Cancún sigue, el poder judicial acaba de determinar la revocación de su no vinculación a proceso. Nosotros metimos una apelación en el poder judicial y han contestado que se vuelvan a hacer las audiencias desde el principio", dijo a este programa.

"Estamos esperando fecha para que comiencen de nuevo las audiencias y que los vinculen a proceso por los delitos de robo y lesiones", reveló sobre la situación en Cancún, mientras que en la Ciudad de México la cuabana está demandada por daño moral.

Te puede interesar: Alfredo Adame confesó que su hijo no aceptó una reconciliación.

Ernesto Zepeda habla sobre su polémica con Livia Brito

Y aunque Ernesto se ha mantenido positivo en el largo proceso legal en contra de la actriz, confiesa a Ventaneando que haber perdido sus herramientas de trabajo afectó a su situación económica.

"Tuve que rentar equipo fotográfico por un tiempo y empezar a hacerme de otro equipo para seguir trabajando. Ahora hago estudios, bodas y otros trabajos de fotografía que se requieran y también entré a trabajar a una plataforma para hacer despensas", dijo.

Ernesto aún tiene una cicatriz permanente en la frente y reveló que no tiene nada que "negociar" con la actriz cubana: "No tengo nada que arreglar con ellos".

También te puede interesar: Erasmo Catarino quiere grabar video musical con Yalitza Aparicio.

