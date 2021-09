Más vale tarde que nunca, Ninel Conde reconoce que se equivocó con Larry Ramos.

Luego de todo lo que ha pasado con su todavía esposo, ¡Ninel Conde reconoce su error! Dice que se equivocó con Larry Ramos.

Luego de todo lo que ha pasado con Larry Ramos, ¿Ninel Conde ya se arrepintió de haberse casado con él? Te contamos los detalles de lo que confesó el “bombón asesino”.

¿Ninel Conde se arrepiente de haberse casado con Larry Ramos?

Desde que Ninel comenzó su relación con Larry Ramos, estuvo en el ojo del huracán, ¡pues todos le advertían sobre el empresario! Pero el amor le ganó y decidió continuar, estaba muy enamorada y hasta decidió casarse con él sin importar la opinión pública... Lleva meses padeciendo todo el tema legal de su esposo, ¡y ahora hasta su fuga! ¿Ya entendió el “amiga date cuenta”?

A pesar de todo lo sucedido, Ninel Conde seguía justificando y defendiendo a Larry Ramos, pero al parecer ya no se puede defender lo indefendible, así que hace unos días el “bombón asesino” sorprendió a todos luego de unas líneas que escribió en sus redes sociales, aceptando que cometió algunos errores, pero que los escenarios eran su plataforma de salir adelante.

“El escenario… cómo poder describir la sensación de estar en ese mágico lugar. De pequeña era mi sueño pisar esa mágica plataforma llena de adrenalina y amor de ustedes. Jamás imaginé que ese sueño se haría realidad tan pronto y menos lo que conlleva haber logrado ese sueño. Dejar de tener derecho a mi privacidad... A equivocarme sin ser señalada de una manera dura como si equivocarse no fuera condición de todos los seres humanos... Lo hablo en tono personal ya que hoy día he entendido que debemos ver por nosotros mismos o nadie lo hará. Sí, tarde pero se aprende y es válido. Quien esté libre de pecado que aviente la primera piedra... Dios me permite volver a los escenarios en estos momentos que si bien estoy rota por dentro y por fuera, me permite sanar y sacar toooooodo en estos shows que serán inolvidables. No quiero imaginar lo que serán estos shows. ¡Si lloro me pasan un tequila! ¡Los espero y los amo!”, dijo Ninel Conde.

