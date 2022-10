Ninel Conde sufre por no poder ver al hijo que tiene con Giovanni Medina.

Ninel Conde no podrá estar con su hijo en su cumpleaños. ¿Por qué?

Mucho se ha hablado en torno a Giovanni Medina y Ninel Conde, sobre todo porque la cantante no convive ni pasa tiempo con el hijo que procreó con el exitoso empresario debido a sus múltiples compromisos profesionales.

‘El bombón asesino’ viajó el día de ayer con rumbo a Mexicali donde ofrecerá un show, en el aeropuerto fue interceptada por las cámaras de Ventaneando y declaró que desde hace dos meses no ve a su hijo Emmanuel, ya que el juez que firma los días de convivencia con su hijo ha sido muy estricto con ella, no así con Giovanni Medina, el padre del niño.

Ninel reveló que el día de ayer le tocaba verlo, pero por compromisos laborales solicitó el cambio de día; sin embargo, no le fue concedida su petición. “Hoy se supone que es convivencia y pues ojalá no salgan con que no estuvo porque yo pedí que la pusieran para ayer y nunca me contestaron y pues ya me quedé sin verlo otra vez. Ya van dos meses que no puedo verlo y cada vez se rompe más el vínculo”, declaró.

“No veo la disposición de que yo pueda ver al niño. Solicité el cambio para ver a mi hijo ayer desde hace como 20 días para verlo ayer en lugar de hoy, pues no, el juez se tardó años en contestar y luego dijo que le iba a dar vista a la contraparte y la contraparte nunca contestó y pues no lo voy a poder ver otra vez”, añadió.

Así mismo, ‘El bombón asesino’ aseguró que ya lloró, gritó y pataleó, pero ni así ha podido ver su pequeño hijo. También declaró que tampoco lo verá el próximo 27 de octubre cuando el menor celebre su cumpleaños.

“Por su cumpleaños pues ni hablamos, ya van dos años que no me dejan verlo y ahorita ¿qué les digo?, es algo muy difícil, muy doloroso pero el juez está muy parcial, ya se va a meter una recusación porque ya es muy evidente que le piden que el niño salga del país y ni me pide a mí mi visto bueno, solamente me avisan y yo pido un cambio de día para ver al niño y le avisan al papá a ver qué opina, parece que hasta el día de hoy no ha contestado”, recalcó.

¿Gracias a un tercero pudo ver a su hijo? Ninel Conde señaló que la última vez que vio a su hijo fue gracias a un tercero que abogó por ella. “Fue por parte de una persona que abogó por ahí para que yo pudiera (verlo), para que él aceptara, pero bueno, ahorita no dio respuesta para que yo pidiera verlo y mi hija muere por ver a su hermano, pero pues tampoco se puede”.

Por último, le envió un mensaje a su hijo: “Te amo hijo, vas a crecer y siempre estaré aquí para ti…siempre, el día que quieras y sepas que mamá ha estado siempre aquí voy a estar, te amo mi amor y feliz cumpleaños”.