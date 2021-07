Ninel Conde visitó a Larry Ramos, pero desconoce el estatus del colombiano.

La llamada “Bombón Asesino” fue captada saliendo del inmueble donde el empresario vive en arraigo desde hace algunas semanas.

Pese a que en entrevistas anteriores Ninel Conde aseguró estar separada de su pareja, el empresario Larry Ramos quien está enfrentando un proceso legal debido a diversas acusaciones de fraudes, la actriz está envuelta en un escándalo tras ser captada junto a él en arresto domiciliario.

En el programa Suelta la Sopa se presentaron unas imágenes en donde se observa a la también cantante saliendo del edificio donde su pareja se encuentra cumpliendo el arresto domiciliario que se le impuso antes de ir a juicio.

Al cuestionar a Ninel Conde sobre su relación actual con Larry Ramos, la artista mexicana contestó visiblemente nerviosa: “Estamos por presentar un nuevo espectáculo y vamos a sacar una línea de trajes de baño y una línea de ropa de ejercicio. Vamos a empezar a hacer muchas cosas como empresaria y es todo lo que tengo que decir”.

La prensa que se encontraba en el lugar donde presuntamente Larry está arraigado, continuó preguntando sobre el estado de su pareja y cuál es su situación actual, a lo que Conde evadió: “No tengo información al respecto”.

Cabe recordar que hace unas semanas se filtraron unos audios en los que Larry Ramos asegura sentirse desesperado y en el peor momento de su vida.

“Deseo que te vaya bien en la vida, a mi no me ha ido bien, no estoy bien, ahora mismo estoy en una situación, en el peor momento de mi vida” , dice Larry en un audio que presentó el medio antes mencionado.

Hasta el momento no se sabe a qué persona Larry envió dicho audio: “Si pudieras estar metido ahora en mi vida… es un caos”.

Por otro lado, Ninel Conde, por medio de sus abogados dio a conocer que podría demandar a su expareja Giovanni Medina por exponer a su hijo en una publicación.

“Por el simple hecho de que Giovanni tenga la custodia provisional del menor eso no le da derecho alguno de disponer de forma unilateral, sin el permiso de la madre. El juez que conoce del litigio determinó y previno a ambas partes que se abstuvieran de hacer pública la información relacionada con el menor y la información que derivara de este juicio. Quien está incumpliendo es el señor Giovanni y estamos preparando las acciones legales correspondientes por desacato a un mandamiento judicial”, indicó el abogado.

Por otro lado, el representante legal de la llamada “Bombón Asesino” negó que el pequeño Emanuel se haya negado a ver a su mamá Ninel: “Lo que se manejó es que el niño se puso nervioso a la hora de que se le informó que estaba su mamá en una sala alterna y que se determinó que estaba inquieto y no era conveniente. Para su abogada, su integridad y estado emocional se determinó que en otro momento tendría que hacerse. No significa que Ninel no vaya a ver al niño”.

