Bebé de la portada “Nevermind” demandó a Nirvana por pornografía infantil.

Han pasado 30 años desde que Spencer Elden protagonizó la que quizás sea una de las portadas más emblemáticas de la historia de la industria musical, se trata de la imagen principal de Nevermind, el segundo álbum de estudio de Nirvana.

Te puede interesar: Vinculan a proceso a Laura Bozzo por delito fiscal.

Sin embargo, Spencer nunca se mostró muy de acuerdo con aquella decisión. De hecho, fue todo lo contrario, se ha mostrado muy frustrado por el poco dinero que recibió tras aquella sesión.

Todos los que participaron en el disco tienen toneladas y toneladas de dinero. Me siento como si fuera lo último del grunge

De acuerdo con TMZ, una noticia ha causado gran controversia, pues el joven habría denunciado al grupo por supuesta pornografía infantil en la portada del álbum. Además, asegura que él no consintió que la imagen fuese usada como la portada, porque solo tenía cuatro meses, ni tampoco lo hicieron sus tutores legales.

También reclama que la banda hizo una promesa de cubrir sus genitales con un sticker pero nunca se incorporó a la portada del disco

Además, Spencer Elden asegura que la foto le ha causado diversos problemas en su vida y que la banda ha fallado en protegerlo de ser explotado sexualmente.

Para el año 1991 cuando la banda estrenó este segundo álbum de estudio que acabó convirtiéndose en uno de los mayores éxitos de su carrera. Nevermind ha vendido más de 20 millones de copias en todo el mundo durante tres décadas de historia, por lo que Spencer se ha convertido en uno de los bebés más reconocidos.

Su aparición en la portada de este disco no es algo de lo que se sienta especialmente orgulloso. A través de una entrevista con la revista Time, mencionó cómo les propusieron a sus padres la sesión de su hijo en la piscina, que duró cinco minutos.

También te puede interesar: Famosos felicitan a Emir Pabón y su esposa por su primer bebé.