Shakira DESAFÍA a Carolina Herrera: impone los leggings con tenis a sus 49 años

Shakira es conocida por no tenerle miedo a la moda y sus atuendos siempre resultan acertados. Su cuerpo tonificado y su arrolladora personalidad hacen que sea una de las pocas celebridades capaces de proyectar seguridad con una naturalidad envidiable. En este 2026, a sus 49 años, la barranquillera ha vuelto a encender el debate fashionista al lucir la combinación de leggings con tenis, un dúo que muchos consideran “anticuado” o exclusivo para el gimnasio, pero que ella ha transformado en una declaración de intenciones.

La cantante colombiana no solo es tendencia en el área musical, donde sigue batiendo récords, sino también en el asfalto. Al llevar esta prenda de manera cómoda y con estilo, Shakira desafía las convenciones que dictan cómo debe vestir una mujer de su edad. Históricamente, los leggings han sido etiquetados como sinónimo de “informalidad” o “poco arreglo”, limitándose a actividades estrictamente deportivas.

¿Por qué Shakira no está de acuerdo con Carolina Herrera?

Shakira utiliza los leggings constantemente para sus ensayos y sesiones de baile, donde la comodidad y la libertad de movimiento son fundamentales. No obstante, esta elección no está exenta de controversia. La icónica diseñadora Carolina Herrera, máxima exponente de la elegancia clásica, ha manifestado en diversas ocasiones que los leggings son una prenda que "nunca debió crearse" para el uso cotidiano fuera del deporte, incluyendo en su crítica el uso de tenis en contextos urbanos.

Para la barranquillera, la respuesta es clara: la moda es una forma de libre expresión y no debe regirse por restricciones impuestas. Ella apuesta por leggings ajustados con diseños gráficos vibrantes, combinándolos con tenis modernos de plataforma o colores coordinados. Este mensaje resuena con fuerza en una generación de mujeres que buscan el equilibrio entre el bienestar y la sofisticación.

¿Cómo Shakira redefine la moda?

Lejos de verse descuidada, esta prenda supuestamente “informal” eleva la actitud de Shakira. Al elegir tops coordinados y calzado de última tendencia, demuestra que la comodidad ya no debe ser un lujo escondido bajo ropa ancha. A sus 49 años, Shakira desafía la narrativa del look “correcto” y la idea de que ciertas prendas tienen fecha de caducidad después de los 40.

Con este estilo, la artista redefine la elegancia al demostrar que puede existir incluso en un conjunto deportivo.

