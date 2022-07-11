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FOTOS | ¡Nodal ya quiere tener hijos con Cazzu! ¿Qué está pasando?

Al parecer, Christian Nodal y Cazzu están planeando vivir juntos y hasta tener hijos. ¿No que no andaban? Te contamos los detalles.

Por: TV Azteca

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