Nodal le envía mensaje a Belinda en pleno concierto; así demostró que no la supera

Luego de las polémicas que ha protagonizado Christian Nodal tras contraer matrimonio con Ángela Aguilar, internautas apuntan a que el cantante de regional mexicano ‘aún no supera’ a Belinda, quien fue su primera relación pública con alguien del mundo del espectáculo, esto supuestamente porque ‘El Forajido’ le escribió un mensaje durante uno de sus conciertos.

El mensaje que le mandó Nodal a su exnovia Belinda

Quizá una de las primeras polémicas en la vida pública de Christian Nodal fue la que protagonizó con Belinda, pues los dos habrían iniciado su relación cuando el mexicano tenía a otra pareja. Además, después de que cortaron el joven cantante declaró en varias ocasiones que tenía muchos problemas con la artista, e incluso llegó a insinuar que se trataba de una ‘interesada’ o de una ‘caza fortunas’.

A pesar de todo, parece ser que Nodal no logra superar a Belinda pues durante uno de sus conciertos más recientes mientras interpretaba ‘De Los Besos Que Te Di’ el famoso no dejó pasar la oportunidad para enviarle un mensaje de indirecta a su ex diciendo: ‘Y de que te acuerdas te acuerdas, mi reina’, mensaje que muchos interpretaron iba dirigida a la nacida en España.

Las declaraciones de Nodal han despertado mucha polémica entre internautas, incluso algunos comenzaron a etiquetar al señor Pepe Aguilar, advirtiéndole que su hija Ángela podría no tener futuro a lado de Christian y es que el famoso se ha creado una mala fama y ha saltado de relación en relación durante los últimos años, sin realmente darse el tiempo de procesar lo ocurrido en su último fracaso amoroso.

Por su parte, Belinda solo ha guardado silencio a pesar de toda la polémica creada a su alrededor y, la única respuesta que dio respecto a lo que vivió con Nodal es lo que compartió en su canción ‘Cactus’, la cual estaría dedicada al joven sonorense.