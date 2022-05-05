Nosotros elegimos a quién amar. | Extra Time

Miriam llegó al programa para pedir ayuda. Su hermana, Rocío, ha vendido a su hija Fanny para que esté en una relación con un hombre mayor. Miriam está muy molesta con su hermana por esto. También asegura que Rocío ha recibido dinero por parte de Víctor, un hombre que le lleva poco más de 20 años a su sobrina.

Rocío estuvo en el programa para decir que su hermana Miriam era una metiche y no tenía por qué meterse en la vida de ella y de su hija, Fanny. Además, aseguro que ella no ha vendido a su hija a ningún hombre y que ella es libre de hacer lo que quiera.

Fanny ingresó al panel para decir todo lo que ha pasado con ella. Aseguró que ella no se siente a gusto con lo que su madre la ha obligado a hacer y que está en una relación con Víctor porque su madre está detrás de todo. Ella quiere hacer su vida sin tener que preocuparse por la insistencia de su madre.

Víctor también tuvo su oportunidad de hablar. Él aseguro que nunca se ha propasado con Fanny y que siempre pensó que ella estaba con él por voluntad propia. También dijo que en todas las ocasiones en las que se ha visto con ella, ha pedido permiso y hablado con Rocío para dejar las cosas en claro. También pudimos enlazarnos con sus hijos para saber qué opinaban de su relación con Fanny. No estuvieron de acuerdo.

Llegando al final del programa, Fanny abrió su corazón y confesó que siempre se ha sentido incómoda cuanda está con Víctor y quiere dejar de ser manipulada por su madre. Víctor mencionó que lo entendía, pero que se sentía frustrado por haberse enterado que Fanny no quería estar con él.

Durante el Extra Time, Rocío tuvo que aceptar todo lo que dijo su hija Fanny aunque no estuviera de acuerdo. Además, los especialistas le mencionaron que los padres no pueden vivir su vida a través de sus hijos.

Víctor también pudo escuchar palabras de aliento. Los especialistas y Rocío Sánchez Azuara le asguró que él tiene todo el derecho de hacer su vida y de ser feliz, pero lo que sucedió con Fanny no era la manera correcta.