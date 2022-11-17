(VIDEO) ¡Se le cayeron los productos y también fue para abajo!

Dos trabajadores en un establecimiento de comida transitaban por uno de los pasillos como cualquier día normal. Uno de ellos cargaba cartones de leche. De pronto, uno de ellos se le resbaló. El suelo se llenó rápidamente de líquido, mismo que hizo que el hombre resbalara de manera ortodoxa.

El hombre se levantó como si nada hubiera pasado. Él pensó que sólo su compañera había visto su resbalón. Sin embargo, no contaba con que una cámara de seguridad lo estaba observando. Al final fue un gran protagonista para que todo el internet se riera. ¡A la próxima lleva los recipientes uno por uno, compadre!