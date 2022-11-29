Autenticando...
  • Cerrar Sesión
uno nuevo
logo al extremo 2025 1920x1080
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

(VIDEO) ¡Se quería hacer la muy valiente y casi pierde la malo!

Estas personas estaban jugando con cuetes. Prendieron uno y la chica parecía muy cómoda en no soltarlo. Luego, el hecho casi se vuelve tragedia.

cuete

Escrito por: Redacción Azteca UNO

Esta muchacha y su papá prendieron un cuete estando muy cerca. Lo primero que se nos dice es que no hagamos es ello, pero no hicieron caso. La mujer mantuvo el objeto en su mano por unos segunos. Su padre se dio cuenta que iba a explotar y se lo quitó de la mano.

El proyectil se hizo pedazos después de que la muchacha lo soltara. Aún no sabemos en qué estaba pensando al no soltar, pero estuvo en riesgo de perder un par de dedos. Ahora, ella pensará dos veces jugar con pirotecnia. Recomendamos no hacer nada parecido en casa o sin la supervisión de un adulto responsable.

Galerías y Notas Azteca UNO