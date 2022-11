(VIDEO) ¡Se quería hacer la muy valiente y casi pierde la malo!

Esta muchacha y su papá prendieron un cuete estando muy cerca. Lo primero que se nos dice es que no hagamos es ello, pero no hicieron caso. La mujer mantuvo el objeto en su mano por unos segunos. Su padre se dio cuenta que iba a explotar y se lo quitó de la mano.

Un hombre fue balaceado hasta morir en Nezahualcóyotl.

El proyectil se hizo pedazos después de que la muchacha lo soltara. Aún no sabemos en qué estaba pensando al no soltar, pero estuvo en riesgo de perder un par de dedos. Ahora, ella pensará dos veces jugar con pirotecnia. Recomendamos no hacer nada parecido en casa o sin la supervisión de un adulto responsable.