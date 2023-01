(VIDEO) Tremendo accidente entre dos...¿coches de juguete?

Estos dos pequeñines se metieron un bueno golpe a chocar de frente con sus coches de baterías. Uno de ellos salió volando, mientras que el otro se levantó cojeando. Deben aprender que, aunque parezca un juego, no lo es y les pudo pasar algo peor.

Se armó una fuerte trifulca en un paradero de autobuses en la CDMX.

Lo que es más preocupante no es que haya sucedido este percance, si no que no se ve la presencia de un adulto en el video. Únicamente hasta el final se ve que alguien se acerca a auxiliarlos, pero estos comportamientos entre niños no debe ser. Se ve que aprendieron más del dolor que de lo que les han dicho.