(VIDEO) ¡Un perrito que podría retar fácilmente al ‘Canelo’!

Con los guantes y los pantaloncillos bien puestos, este pequeño perro se pasea por la casa de su dueño. Pocas veces verás una imágen tan tierna como esta. Es una lindura verlo caminar por todos lados como si fuera un gran campeón. ¡Más videos así por favor!

La Secretaría de Marina dio un bonito homenaje a Frida.

El disfraz de este pequeñín también incluye la bata con la que los boxeadores salen al cuadrilátero. Seguro estará listo para noquear a un plato completo de croquetas. Dudamos que vestido así, ningún perro de los vecinos se le acerque. El que lo haga probará la furia de sus puños.