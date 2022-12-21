(VIDEO) ¡Un perrito que podría retar fácilmente al ‘Canelo’!
Pocos disfraces son tan ingeniosos y divertidos como este de boxeador. El can va por toda la casa como si estuviera buscando un pleito a puño limpio.
Con los guantes y los pantaloncillos bien puestos, este pequeño perro se pasea por la casa de su dueño. Pocas veces verás una imágen tan tierna como esta. Es una lindura verlo caminar por todos lados como si fuera un gran campeón. ¡Más videos así por favor!
La Secretaría de Marina dio un bonito homenaje a Frida.
El disfraz de este pequeñín también incluye la bata con la que los boxeadores salen al cuadrilátero. Seguro estará listo para noquear a un plato completo de croquetas. Dudamos que vestido así, ningún perro de los vecinos se le acerque. El que lo haga probará la furia de sus puños.
Dogcky Balboa. pic.twitter.com/UaJudQxdfn— 乙什凡ﾉ几ﾉら (@Zhainis) November 14, 2022