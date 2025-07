Cautiva por Amor: Resumen capítulo 49 | Melina recibe la prueba de ADN y Jazmín le reclama a Santiago

Jazmín (Litzy) acepta ser madrina de Alma y esto provoca aún más a Melina (Alejandra Lazcano); a Isabel (Daniela Castro) no le gusta, pero se contiene. Remigio (Plutarco Haza) enfrenta a Santiago (Osvaldo de León) sobre su relación con Jazmín y la pañoleta, pero Bernarda lo salva. Melina recibe un mail anónimo con la prueba de ADN donde se confirma un parentesco; enfrenta a Jazmín, que esta vez no tiene nada que ver y está igual de sorprendida. Se confirma que Juan Diego está muerto y Máximo queda expuesto. Melina desaparece con Alma. Shaki (Andrea De Alba) se organiza en las barracas para escapar. Javier (Cayetano Arámburo) cancela el viaje planeado por órdenes de Remigio. Shaki ejecuta su plan y logra llamar a Bernarda, quien está con Santiago. Al volver Javier a la hacienda, encuentra una carta de Melina donde dice que se fue con Alma y no piensa regresar, noticia que descoloca por completo a Jazmín.