¿Cuál fue el peor? El recuento de los crímenes de Remigio en Cautiva por Amor
Remigio, protagonizado por Plutarco Haza, no deja de sorprender a propios y extraños con sus terribles crímenes en Cautiva por Amor. ¿Lo alcanzará la justicia?
ver fotos
Remigio, protagonizado por Plutarco Haza, no deja de sorprender a propios y extraños con sus terribles crímenes en Cautiva por Amor. ¿Lo alcanzará la justicia?
¿Cuál fue el peor? El recuento de los crímenes de Remigio en Cautiva por Amor
TV Azteca
Remigio ha sido capaz de tratar de deshacerse de su propio hermano, Beto. Pero no contaba con que éste ‘regresara’ de la muerte para testificar en su contra.
¿Cuál fue el peor? El recuento de los crímenes de Remigio en Cautiva por Amor
TV Azteca
Uno de los peores crímenes de Remigio fue haber construído una red para comercializar con cautivas y cautivos por igual; incluso Shaki cayó en sus redes.
¿Cuál fue el peor? El recuento de los crímenes de Remigio en Cautiva por Amor
TV Azteca
Melina también ha sido víctima de Remigio, pues aunque no ha sido físicamente violentada, sí le mintió durante años sobre el orígen de Alma y podría perderla para siempre.
¿Cuál fue el peor? El recuento de los crímenes de Remigio en Cautiva por Amor
TV Azteca
Remigio no tiró del gatillo, pero fue autor intelectual del atentado contra Valeria, quien falleciera antes de testificar contra él y su hermano, Javier.
¿Cuál fue el peor? El recuento de los crímenes de Remigio en Cautiva por Amor
TV Azteca
Alma ha sido una de las víctimas que más ha sufrido por culpa de Remigio; aunque dice amarla incondicionalmente, el daño que le ha hecho podría ser irreversible.
¿Cuál fue el peor? El recuento de los crímenes de Remigio en Cautiva por Amor
TV Azteca
Isabel ha sido su compañera leal, pero Remigio no sólo ha sido infiel, le ha destruído el corazón con sus engaños y mentiras. ¿Podrá perdonarlo algún día?
¿Cuál fue el peor? El recuento de los crímenes de Remigio en Cautiva por Amor
TV Azteca
Javier ahora sufre el desprecio de Remigio, quien fue su modelo a seguir y nunca fue suficiente a sus ojos. Ahora, Javier podría pagar por los crímenes de Remigio con las cautivas.
¿Cuál fue el peor? El recuento de los crímenes de Remigio en Cautiva por Amor
TV Azteca
Uno de sus más grandes crímenes fue haber destruído a los Fuentes Mansilla con sus negocios turbios y el largo historial de crímenes que acumula.
¿Cuál fue el peor? El recuento de los crímenes de Remigio en Cautiva por Amor
TV Azteca
¿Remigio pagará por cada uno de sus crímenes? No te pierdas Cautiva por Amor de lunes a viernes a las 9:30 p.m. por Azteca UNO.
¿Cuál fue el peor? El recuento de los crímenes de Remigio en Cautiva por Amor
TV Azteca