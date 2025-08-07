inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Novelas
Galería

¿Cuál fue el peor? El recuento de los crímenes de Remigio en Cautiva por Amor

Remigio, protagonizado por Plutarco Haza, no deja de sorprender a propios y extraños con sus terribles crímenes en Cautiva por Amor. ¿Lo alcanzará la justicia?

Novelas
Compartir
  •   Copiar enlace
ver fotos
Los crímenes de Remigio en Cautiva por Amor
Remigio, protagonizado por Plutarco Haza, no deja de sorprender a propios y extraños con sus terribles crímenes en Cautiva por Amor. ¿Lo alcanzará la justicia?
¿Cuál fue el peor? El recuento de los crímenes de Remigio en Cautiva por Amor
TV Azteca
Los crímenes de Remigio en Cautiva por Amor
Remigio ha sido capaz de tratar de deshacerse de su propio hermano, Beto. Pero no contaba con que éste ‘regresara’ de la muerte para testificar en su contra.
¿Cuál fue el peor? El recuento de los crímenes de Remigio en Cautiva por Amor
TV Azteca
Los crímenes de Remigio en Cautiva por Amor
Uno de los peores crímenes de Remigio fue haber construído una red para comercializar con cautivas y cautivos por igual; incluso Shaki cayó en sus redes.
¿Cuál fue el peor? El recuento de los crímenes de Remigio en Cautiva por Amor
TV Azteca
Los crímenes de Remigio en Cautiva por Amor
Melina también ha sido víctima de Remigio, pues aunque no ha sido físicamente violentada, sí le mintió durante años sobre el orígen de Alma y podría perderla para siempre.
¿Cuál fue el peor? El recuento de los crímenes de Remigio en Cautiva por Amor
TV Azteca
Los crímenes de Remigio en Cautiva por Amor
Remigio no tiró del gatillo, pero fue autor intelectual del atentado contra Valeria, quien falleciera antes de testificar contra él y su hermano, Javier.
¿Cuál fue el peor? El recuento de los crímenes de Remigio en Cautiva por Amor
TV Azteca
Los crímenes de Remigio en Cautiva por Amor
Alma ha sido una de las víctimas que más ha sufrido por culpa de Remigio; aunque dice amarla incondicionalmente, el daño que le ha hecho podría ser irreversible.
¿Cuál fue el peor? El recuento de los crímenes de Remigio en Cautiva por Amor
TV Azteca
Los crímenes de Remigio en Cautiva por Amor
Isabel ha sido su compañera leal, pero Remigio no sólo ha sido infiel, le ha destruído el corazón con sus engaños y mentiras. ¿Podrá perdonarlo algún día?
¿Cuál fue el peor? El recuento de los crímenes de Remigio en Cautiva por Amor
TV Azteca
Los crímenes de Remigio en Cautiva por Amor
Javier ahora sufre el desprecio de Remigio, quien fue su modelo a seguir y nunca fue suficiente a sus ojos. Ahora, Javier podría pagar por los crímenes de Remigio con las cautivas.
¿Cuál fue el peor? El recuento de los crímenes de Remigio en Cautiva por Amor
TV Azteca
Los crímenes de Remigio en Cautiva por Amor
Uno de sus más grandes crímenes fue haber destruído a los Fuentes Mansilla con sus negocios turbios y el largo historial de crímenes que acumula.
¿Cuál fue el peor? El recuento de los crímenes de Remigio en Cautiva por Amor
TV Azteca
Los crímenes de Remigio en Cautiva por Amor
¿Remigio pagará por cada uno de sus crímenes? No te pierdas Cautiva por Amor de lunes a viernes a las 9:30 p.m. por Azteca UNO.
¿Cuál fue el peor? El recuento de los crímenes de Remigio en Cautiva por Amor
TV Azteca

¿Cuál fue el peor? El recuento de los crímenes de Remigio en Cautiva por Amor

Cautiva por Amor
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
Contenido relacionado
Survivor México Héroes y Villanos | Avance programa 75
Survivor México Héroes y Villanos | Avance programa 75 | Todos conspiran
Survivor México
Calixto intenta hacerle daño al padre Gregorio en Cautiva por Amor
Cautiva por Amor: Resumen capítulo 64 | Jazmín reconoce a Calixto cuando intenta hacerle daño al padre Gregorio
Novelas
Survivor México Héroes y Villanos | Programa 74
Survivor México Héroes y Villanos | Programa 74| Duras pruebas que llevan al límite
Survivor México
Thumbnail
Hechos Meridiano Oaxaca de hoy 7 de agosto de 2025
Noticias
El Otro Lado de los Realities
El Otro Lado de Los Realities | ¿Sergio es Héroe o Villano en Survivor?
Survivor México
Aarón rompe récord en fuerte prueba de Collar de Inmunidad Individual.
Aarón GANA el Collar de Inmunidad Individual tras DESPIADADA prueba
Survivor México
Inicia una nueva conspiración en Survivor México Héroes y Villanos.
¡Inicia una nueva conspiración en Survivor! Sobrevivientes manifiestan querer eliminar a Sargento o John
Survivor México
Capítulo 48 de Yo soy Betty, la fea
Capítulo 48 | Armando cierra el trato con Carolina y Marcela estalla en celos | Yo soy Betty, la fea
Series A7
Thumbnail
Noticias Durango del 7 de agosto 2025
Regional News
Thumbnail
Noticias Zacatecas del 7 de agosto 2025
Regional News
Thumbnail
Noticias Querétaro del 7 de agosto 2025
Regional News
Thumbnail
Noticias Oaxaca del 7 de agosto 2025
Regional News
Acércate a Rocío, programa del 7 de agosto 2025
La saqué de su infierno y me hizo vivir el mío | Programa del 7 de agosto 2025
Acércate a Rocío
Eres Hermosa Capítulo 10.jpeg
Eres Hermosa |Go Mi Nam le hace prometer a Tae Kyung que cuando toto vuelva a la normalidad deberán de ignorarse
K-Siete
Thumbnail
Noticias Aguascalientes del 7 de agosto 2025
Regional News
Thumbnail
Noticias Bajío del 7 de agosto 2025
Regional News
Programa 7 Agosto 2025
Caminos de la Vida | Programa 7 Agosto 2025
Caminos de la Vida
Qué objetos que ahora son cotidianos podrían costar una fortuna en el futuro, según la IA
Qué objetos que ahora son cotidianos podrían costar una fortuna en el futuro, según la IA
Azteca Uno Especiales
×
×