11 diseños de uñas con efecto ojo de gato y forma de almendra: están hermosas y fáciles de hacer

Las uñas con efecto ojo de gato no pasan de moda y, en la actualidad, incluso hay diseños revolucionarios que todas quieren llevar en su manicura, como la forma almendra. Por eso, en esta selección de 11 diseños te mostramos cómo lucir hermosa con opciones que, además, son fáciles de hacer.

De acuerdo con la revista de moda Vogue, aunque estos diseños se utilizan principalmente en primavera-verano, la tendencia se ha mantenido a lo largo de los meses y ha sabido evolucionar. Con estas propuestas irás a la segura en tu elección y podrás lucir espectacular en enero de 2026 .

Uno por uno, los diseños de uñas ojo de gato en forma de almendra que se ven hermosas

Uñas Verde esmeralda ojo de gato: esmalte verde profundo + magneto para sacar la línea brillante; va genial con un outfit monocromático en verde o neutros cálidos (blanco/beige) para un look elegante.

Mira el diseño de Verde esmeralda cat eye.|(ESPECIAL/Pinterest)

Nude con brillo suave : base nude clara y una capa de efecto cat eye sutil; combina súper con jeans blancos y blazer beige para un estilo casual-chic.

: base nude clara y una capa de efecto cat eye sutil; combina súper con jeans blancos y blazer beige para un estilo casual-chic. Azul galaxia magnético : esmalte azul oscuro + magneto para crear efecto “profundo”; ideal con un vestido negro o jean dark para noche.

: esmalte azul oscuro + magneto para crear efecto “profundo”; ideal con un vestido negro o jean dark para noche. Francesa con cat eye plateado : lleva el clásico francés pero la línea de la punta con brillo cat eye plateado; perfecta con vestidos formales o trajes sastre.

: lleva el clásico francés pero la línea de la punta con brillo cat eye plateado; perfecta con vestidos formales o trajes sastre. Café cat eye minimalista : tonos café o mocha con efecto cat eye lineal; va bien con outfits otoñales en tonos tierra (trench coat, botas).

: tonos café o mocha con efecto cat eye lineal; va bien con outfits otoñales en tonos tierra (trench coat, botas). Rosado + espejo dorado : rosa suave con reflejos dorados magnéticos; conjuntan con blusas pastel y accesorios dorados para un look romántico.

: rosa suave con reflejos dorados magnéticos; conjuntan con blusas pastel y accesorios dorados para un look romántico. Morado holográfico: tonos púrpura con brillo irisado y efecto magnético; luce increíble con outfits lilas o con detalles metálicos.

Checa estos diseños con efecto ojo de gato que se ven hermosos.|(ESPECIAL/Pinterest)

Blush nails con cat eye : mezcla de tonos blush y lineas cat eye tenues; se ve hermoso con vestidos ligeros y zapatillas blancas para cita diurna.

: mezcla de tonos blush y lineas cat eye tenues; se ve hermoso con vestidos ligeros y zapatillas blancas para cita diurna. Black glam cat eye : negro con efecto magnético fuerte y centro brillante; ideal para atuendos nocturnos, cuero o encaje.

: negro con efecto magnético fuerte y centro brillante; ideal para atuendos nocturnos, cuero o encaje. Lavanda suave cat eye : pastel lavanda con efecto luminoso; combina con suéter ligero y falda midi para un aesthetic suave.

: pastel lavanda con efecto luminoso; combina con suéter ligero y falda midi para un suave. Mariposa + cat eye: base con efecto cat eye + arte de alas de mariposa suave; perfecta con outfits boho o vestidos florales en primavera.

¿Las uñas ojo de gato se ven mejor en cortas o largas?

El efecto de uñas ojo de gato es una tendencia que ha evolucionado desde que salió a la luz. Por eso, luce bien tanto en uñas cortas como en largas, aunque todo dependerá del look y del contexto en el que decidas llevarlas.

Expertos en moda como Glamour señalan que las uñas largas llaman más la atención y generan un mayor impacto visual, lo que también abre la oportunidad de añadir decoraciones. Representan glamour y elegancia. En cambio, las uñas cortas resultan más prácticas y sutiles, además de ser mucho más fáciles de cuidar.