El sabor de la venganza | Episodios completos: Los sentimientos a flor de piel... Angie busca acabar con la vida del hombre que le arrebató la felicidad
Disfruta de los episodios del micro drama “El sabor de la venganza”, sin cortes y totalmente gratis. Angie esta a punto de cambiar su destino.
El rencor y la venganza se apodera de Angie, quien estuvo a punto de matar a Chuy, pero no lo logró. El papá de Angie tiene problemas de alcoholismo y desde que falleció su esposa nada volvió a ser igual, pues jamás volvió a ser cariñoso.