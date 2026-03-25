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El sabor de la venganza | Episodios completos: Angie se entera de que Chuy no atropelló a su mamá y a su hermana al propósito

Chuy le cuenta a Angie que ha intentado quitarse la vida varias veces, pero no lo ha logrado, mientras ella lo cuida y empiezan a compartir muchos momentos.

Chuy le agradece a Angie los cuidados que le ha dado en el hospital y le cuenta cómo ha sido su vida a pesar de no haber tenido carencias económicas, pues sus papás jamás se han preocupado por él. Angie se siente un poco arrepentida por haber intentado quitarle la vida a Chuy después de enterarse que el día que atropelló a sus familiares, él intentó quitarse la vida.

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