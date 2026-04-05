El sabor de la venganza | Episodios completos: Chuy se entera de todo... ¿El final o el comienzo de una nueva historia?
Chuy intenta abusar de Angie, pero Ricardo llega a tiempo para poder salvarla; sin embargo Chuy pone a Angie entre la espada y la pared y hace que diga toda la verdad.
Angie le confiesa a Ricardo que intentó quitarle la vida cuando se enteró de que él era el hombre que atropelló a su madre y a su hermana, así que él decidió alejarse, aunque sus sentimientos fueron más fuertes, pues poco después le declaró a Angie su amor y decidió darse una oportunidad con ella.