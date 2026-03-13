El sabor de la venganza | Episodios completos: El paciente despierta justo cuando Angie esta a punto de quitarle la vida

Mientras Angie vive momentos difíciles, Chuy le insiste para que estén juntos; sin embargo, ella no siente nada por él y lo rechaza, por lo que ambos tienen una fuerte discusión que termina muy mal. El doctor del área le ha encomendado a Angie la tarea de hacerse cargo de los cuidados del paciente al que ella intenta quitarle la vida.