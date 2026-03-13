El sabor de la venganza | Episodios completos: El paciente despierta justo cuando Angie esta a punto de quitarle la vida
Angie esta a punto de cumplir su venganza cuando su paciente recupera el conocimiento, así que las cosas para ella son cada día más complicadas.
Mientras Angie vive momentos difíciles, Chuy le insiste para que estén juntos; sin embargo, ella no siente nada por él y lo rechaza, por lo que ambos tienen una fuerte discusión que termina muy mal. El doctor del área le ha encomendado a Angie la tarea de hacerse cargo de los cuidados del paciente al que ella intenta quitarle la vida.