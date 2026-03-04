El sabor de la venganza | Episodios completos: Angie busca la ayuda de Chuy para vengar a su mamá y hermana

Angie está decidida a cobrar venganza por la muerte de su mamá y su hermana. Consumida por el dolor, busca acabar con la vida del asesino, pero Chuy se niega a ayudarla, intentando detenerla antes de que cruce un límite del que no podrá regresar. El enfrentamiento entre ambos desata una intensa batalla entre la sed de justicia y la conciencia.