Novia de Fofo Márquez revela inesperada y aterradora noticia

Después de que Fofo Márquez golpeara brutalmente a una mujer de 52 años en un estacionamiento de Naucalpan, Estado de México, el influencer fue vinculado a proceso por el delito de feminicidio en grado de tentativa.

A raíz de este suceso diversas personas cercanas al círculo de Fofo Márquez han sido consultadas sobre las actitudes del influencer, entre ellas Melanie Lattanzi, pareja sentimental del controvertido creador de contenido.

¿Qué dijo la novia sobre el caso Fofo Márquez?

La también influencer Melanie Lattanzi compartió una historia en su cuenta de Instagram con un mensaje sobre la agresión contra Edith “N”. “Hablaré sobre lo que pasó y lo que yo viví cuando esté lista. Por ahora intento entender y procesar todo lo que está pasando, realmente estoy muy afectada”.

De igual modo, se tomó el tiempo de pedirle disculpas a Edith “N”: “Aprovecho para pedirle disculpas a la señora Edith, lamento de corazón que le haya tocado vivir todo esto. Siento mucha impotencia leer la información que publican de mí, sacando de contexto todo sin conocerme y levantándome falsos”.

¿Ha recibido amenazas de muerte?

Lattanzi afirmó también que ha recibido amenazas de muerte, por lo que decidió poner sus redes sociales privadas. “La única razón por la que decidí poner mis redes privadas fue debido a las amenazas y el acoso que he estado recibiendo diario. Todo sucedió tan rápido que ni cuenta me di. Si pudiera retroceder el tiempo yo les juro que hubiera hecho todo lo posible para evitar lo sucedido”.

A través de sus historias de Instragram, Melanie Lattanzi, novia de Fofo Márquez, evidenció las amenazas que ha estado recibiendo a raíz de los actos del influencer. Algunas de estas amenazas parecen provenir de grupos delictivos.

“Te vamos a reventar”, “Vas a valer, donde te vea aquí en México, no te voy a pegar yo, te va a pegar otra mujer hasta desangrarte como lo hicieron con la señora”, “Qué rollo con tu novio, el tontín, para ti también, ojalá se pudra en la cárcel”, “Tienes los días contados”, fueron algunos de los comentarios.

El reportero Fabián Pasos aseguró en su cuenta de “X” que Fofo “ya tiene protección del bunker (donde textual me aseguran le dieron unos mazapanazos por manchado), hoy se encuentra en el módulo 7 de Barrientos donde goza de protección, paga carísimo por comida y poder usar ropa cómoda”.

“Me comentaron que ya tiene celular pero no puede publicar nada, sólo entrar a ver internet para no meter en problemas a la gente dentro del penal. Paga mucho para que le presten el celular”, agregó.