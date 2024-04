Revelan supuestos privilegios que tiene Fofo Márquez en el penal de Barrientos

El nombre de Rodolfo Márquez, mejor conocido como Fofo Márquez, sigue dando de qué hablar, incluso al interior del penal de Barrientos donde se encuentra recluido tras haber sido vinculado a proceso por el delito de feminicidio en grado de tentativa.

El polémico influencer, Fofo Márquez, fue detenido en días pasados luego de haber golpeado brutalmente a Edith “N” de 52 años de edad, en un estacionamiento de Naucalpan dentro del Estado de México.

¿Fofo Márquez teme por su vida?

Cabe mencionar que en una de sus audiencias el infleuncer dijo que su “cabeza ya tiene precio”. Por su parte, la periodista Rebeca Jiménez aseguró que Fofo Márquez declaró en su momento lo siguiente: “si quieren me puedo hincar aquí para que todas las mujeres que se encuentran en la sala me comiencen a golpear”.

¿Fofo Márquez paga por protección?

A raíz de esto, un presunto amigo de Fofo Márquez aseguró que desde que el influencer fue detenido ha sufrido toda clase de abusos y ataques por parte de algunos reclusos, quienes también lo habrían extorsionado con un pago de 50 mil pesos a la semana.

“El pago no es mensual, va a ser semanal, de jodido, así un tostoncito (50 mil pesos)”, declaró y aseguró que todo lo que publica ‘Fofo’ Márquez en sus redes son apariencias, ya que los autos son prestados y el dinero que presume no es suyo.

En el canal de YouTube Kadri Paparazzi, el supuesto amigo de Fofo Márquez dijo: “ya lo tumbaron allá adentro y le quitaron sus tenis. Traía un pants de marca café, ya se lo tumbaron es de la Off White, una señora que tiene a su marido ahí dentro me dijo”.

El supuesto amigo de Fofo Márquez también reveló que desde que el influencer comenzó a entrenar box y jiu-jitsu se volvió agresivo: “Fue desde que empezó a entrenar, no le hallaba así bien, pero ya sentía que le ganaba a todos. Hubo como siete peleas y la última pelea la ganó, y este wey ya sentía que nadie lo paraba”.

¿Cuáles son los privilegios que tiene Fofo Márquez en prisión? En las últimas horas ha trascendido que el influencer tendría ciertos privilegios como el acceso a un teléfono celular sin autorización oficial, así como el consumo de alimentos especiales y no convencionales en el penal, como pizza.

El reportero Fabián Pasos aseguró en su cuenta de “X” que Fofo “ya tiene protección del bunker (donde textual me aseguran le dieron unos mazapanazos por manchado), hoy se encuentra en el módulo 7 de Barrientos donde goza de protección, paga carísimo por comida y poder usar ropa cómoda”.

“Me comentaron que ya tiene celular pero no puede publicar nada, sólo entrar a ver internet para no meter en problemas a la gente dentro del penal. Paga mucho para que le presten el celular”, agregó.

“Fofo incluso ha comido pizza dentro de prisión, las reglas del penal son muy discretas dentro de los mismos privilegios y más… Fofo Márquez está en una zona donde hay “pesados” que tienen para pagar una buena vida dentro de los penales”, recalcó.

