Novia de Octavio Ocaña causa controversia por compartir polémica FOTO.

Nerea Godínez, novia del fallecido Octavio Ocaña, reapareció el fin de semana en redes sociales luego de una larga ausencia con un mensaje en una polémica foto que compartió en su cuenta de Instagram.

“A los que dicen que no era amor, qué lástima porque entonces se ve que nunca lo han conocido. TE AMO POR SIEMPRE PAPI”, expresó.

Este mensaje lo acompañó con un video en el que aparece también el actor que dio vida a icónicos personajes en la pantalla chica.

Las críticas en contra de la novia de Octavio Ocaña

Es importante recordar que la joven empresaria había abandonado las redes sociales debido a las críticas que recibió tras el lamentable fallecimiento de Octavio. Los ataques no pararon, pues algunos internautas aseguraron que su relación con el actor era por interés, pero otros la respaldaron en su amor sincero por el histrión que perdió la vida hace más de un mes.

“Dicen que no era amor jajaja, si supieran cuánto se amaron no estarían diciendo eso. Sigue publicando más videos bonitos. No te dejes apagar por la gente”, fue el comentario de una de las fans de la pareja.

La mujer con la que Octavio Ocaña se comprometió antes de perder la vida también compartió otros videos en los que recordó cómo era su relación. A través de su cuenta oficial de Instagram, la joven compartió unas increíbles imágenes en la playa.

San Agustinillo siempre ha sido mi adoración. Las mejores vistas

El lamentable fallecimiento de Octavio Ocaña

Octavio Ocaña murió el 29 de octubre de 2021 en el municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México. La versión oficial asegura que se disparó tras una persecución con la policía; sin embargo peritos y abogados contratados por la familia se han manifestado en contra, pues trabajan para revertir esta versión asegurando que en realidad le arrebataron la vida.