Novio de Jennifer Garner le pone un ultimátum tras abrazo de Ben Affleck

Mucho se ha dicho y especulado sobre Ben Affleck en las últimas semanas, pues se ha mencionado que tiene intenciones de regresar con su exesposa, Jennifer Garner , quien sostiene una relación con John Miller.

¿El novio de Jennifer Garner está molesto?

De acuerdo con una fuente exclusiva de Page Six, el empresario John Miller cree que Ben Affleck ya se excedió y cruzó la línea, esto después del tierno abrazo que le dio a Jennifer Garner durante el cumpleaños de su hijo Samuel el pasado 2 de marzo en el Combat Paintball Park en Castaic.

¿Qué dijo la fuente a Page Six? Miller “siempre ha apoyado la relación de crianza compartida entre Ben y Jen, pero siente que Ben cruzó la línea”, dijo el informante.

“John no quiere compartir a Jen y hay una división cuando se trata de Ben. No cree que vayan a volver, pero le resulta difícil lidar con el apoyo que ella le ha brindado tras su separación de JLo. John sabe que no pasa nada entre Jen y Ben, pero no cree que esas fotos sean apropiadas y lo considera una falta de respeto a su relación”, aseveró.

¿Le puso un últimatum a Jennifer Garner?

Según reportes, el CEO de Cali Group le puso un ultimátum a Jennifer Garner, pues no quiere que algo así vuelva a pasar. “No quiere volver a ver algo así o no tendrá más opción que alejarse”.

¿Cuándo inició el romance de Jennifer Garner y John Miller?

John Miller y Jennifer Garner empezaron a salir en 2018, desde entonces han mantenido una sana relación a pesar de que cada uno tiene hijos por separado y anteriormente ya estuvo casado. El pasado fin de semana, el empresario fue fotografiado con su exesposa Caroline Campbell, de quien se separó en el año 2011.

Recordemos que el mismo medio aseguró que Ben Affleck “desearía otra oportunidad” con Garner, aunque “respeta la relación de ella con John y nunca intentaría interponerse entre ellos”.