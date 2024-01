Novio de Paola Suárez envía mensaje tras golpear a la integrante de Las Perdidas

El tema de Paola Suárez sigue dando de qué hablar mientras ella se encuentra hospitalizada a causa de la brutal golpiza que presuntamente recibió por parte de su novio y prometido, José de Jesús Castro.

¿Paola Suárez ya demandó a su prometido?

A través de una de sus transmisiones en redes sociales, Paola Suárez confirmó que ya puso una denuncia en contra de su novio. “Bueno, lo único que les quiero comentar es que ya vinieron los del Ministerio Público aquí al hospital, ya puse mi demanda y pues bueno, a ver qué pasa, primeramente Dios, más adelante”, declaró la famosa influencer.

“Me voy a dormir un rato porque sí me siento muy mal. Cuídense mucho. Todavía traigo la mano llena de sangre”, mencionó en una de sus transmisiones Paola Suárez. Cabe mencionar que el episodio de violencia se dio después de que ella lo sorprendiera robándole, aunque esta versión fue desmentida por José de Jesús Castro, quien aseguró que el conflicto se dio mientras ambos estaban drogados y porque ella intentó atacarlo.

¿El novio de Paola Suárez aceptó su culpa? Después de que negara haber golpeado a Paola Suárez, integrante de ‘Las Perdidas’, José de Jesús Castro habría compartido en una nueva cuenta de Instagram un mensaje para disculparse por lo sucedido; sin embargo, no reconoció haber golpeado a la influencer.

“Lamento sinceramente mis acciones y el dolor que te causaron. Perdóname por no haber actuado de manera adecuada. Me equivoqué y quiero disculparme contigo, asumo la responsabilidad de mis acciones y estoy dispuesto/a a hacer lo necesario para enmendarlo. Pido disculpas por cualquier daño que haya causado. Mi objetivo es aprender de esta experiencia y mejorar como persona, lamento profundamente por mi comportamiento pasado. Reconozco que estuve equivocado y estoy comprometido trabajar en mí mismo y asegurarme de no repetir errores similares en el futuro. Aprecio la oportunidad de aprender y crecer a partir de esta experiencia”, se lee en la publicación.

José de Jesús ya había mencionado anteriormente que presuntamente le “cerraron su cuenta de Instagram”, lo que provocó que tuviera que crear una nueva. “Me cerraron mi Instagram principal, haré un live explicando todo lo que pasó, me quieren callar pero hay un Dios que todo lo ve”.

Reiteró también que se siente preocupado por su seguridad y la de su familia: “Temo por mi familia y por mí, estoy recibiendo muchas amenazas. Cuando llegue a más seguidores explicando mi versión”.

Aunque no se ha confirmado que realmente se trate de él, el hecho desató infinidad de comentarios en redes sociales, pues los internautas dudan que él lo haya escrito porque su discurso es totalmente contrario a lo que dijo en un inicio.