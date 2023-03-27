Así fue la vida y trayectoria de Xavier López Chabelo.

De padres originarios de León, Guanajuato, Xavier López nació en Chicago, Illinois, el 17 de febrero de 1935. Al cumplir los 18 años, fue reclutado por el ejército de Estados Unidos donde sirvió en una base de San Diego California y estuvo a punto de participar en la guerra de Corea, pero esta, concluyó en esos días.

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Años más tarde y de vuelta en México, su intención era dedicarse a la medicina, carrera que no concluyó debido a que incursionó como asistente y director de cámaras en algunos programas de televisión, que entonces se realizaban en vivo.

De más está decirte que yo no nací así, así me dejó mi papá cuando le dije que dejaba la carrera de medicina para dedicarme a ser actor, como que no le cayó muy bien

Su gran oportunidad para debutar como actor se dio en el programa de ‘Variedades’ que conducía Ramiro Gamboa, ‘El Tío Gamboín’, cuando debía interpretar un personaje de niño que en el libreto se llamaba ‘Chabelo’.

Fue así como nació el emblemático personaje que lo mantuvo activo y vigente en la pantalla chica, hasta el 20 de diciembre de 2015, cuando Televisa sacó del aire su programa ‘En Familia con Chabelo’, después de 47 años de transmisión ininterrumpida.

Yo siempre digo que mi papá fue el señor Ramiro Gamboa, que después conoce la gente como el Tío Gamboín, y luego mi mamá fue la televisión, esos son los papás de ‘Chabelo’

Fue uno de los primeros comunicadores que le habló a los niños de provincia con el mismo cariño que a los de grandes urbes y de los pocos, a los que se les perdonó navegar entre el humor más cándido y el más picante. Además de la televisión, Xavier López trabajó en radio, teatro y cine; en este último participó en películas como ‘Chabelo y Pepito detectives’ y ‘Pepito y la lámpara maravillosa’.

Se presentó en escenarios de Estados Unidos, Centroamérica y América del Sur, donde hoy también es llorado. Tras la cancelación de su icónico programa, optó por el total retiro provocando que en múltiples ocasiones se especulara sobre su fallecimiento. Pero, fue la mañana de este 25 de marzo cuando la temida noticia se hizo realidad, después de que su hijo Xavier López Miranda informara que se debió a una obstrucción intestinal y choque séptico.

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¿Cómo fueron los últimos años de ‘Chabelo’?

Recuérdese que, en el 2020, el propio actor y productor confirmó en sus redes sociales que había superado un cáncer estomacal. A 'Chabelo', le sobreviven su viuda Teresita Miranda con quien se casó en 1969, así como sus hijos Xavier, Óscar, Juan Gabriel López y sus nietos. Aunque en 2018 se supo de la existencia de una hija procreada fuera del matrimonio de nombre Leslie Pérez.

Atrapado en el cuerpo de un hombre maduro, ‘Chabelo’ fue y será siempre el eterno amigo de todos los niños, descanse en paz el inolvidable Xavier López ‘Chabelo’, cuya partida ciertamente marca un antes y después en el espectáculo mexicano.