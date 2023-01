Esta es la nueva canción de Bellakath que promete desbancar a Gatita.

Gatita fue uno de los éxitos que más sonaron el año pasado; sin embargo, no todo fue miel sobre hojuelas, ya que Bellakath fue acusada de plagio, pero salió bien librada y ahora ya se prepara para lanzar lo que será el denominado el “nuevo himno del cumbiatón”.

Nos acompaña Bellakath en VLA Fin De Semana para cantar “Gatita”.

¿Cuál es la nueva canción de Bellakath con promete desbancar a Gatita?

Como ya lo venía anunciando Katherine Huerta, nombre real de Bellakath, este 2023 estaría lleno de nuevos temas y de música “bellaca” y como sabemos que no miente, este día nos dio un pequeño adelanto de lo que será “Papi Quiero perrear”, el cual ya empieza a ser considerado como el nuevo himno del cumbiatón.

Fue a través de una serie de historias en sus redes sociales, donde compartió una probadita y la emoción de los fans no se ha hecho esperar, pues pese a que dura sólo pocos segundos, ya la empiezan a arrobar.

Y es que dicho tema dice más o menos algo así: “papi quiero perrear, ven te voy a chocar”, con eso bastó para que los seguidores de Bellakath pidieran más y estuvieran con la expectativa.

Y es que como es tradicional en los éxitos de la ex concursante de Enamorándonos, las mezclan invitan a perrear y a mover con todo, las caderas, al ritmo de un buen cumbiatón, y hasta se han aventurado a decir que podría ser el nuevo himno de este subgénero y ya cuentan los días, horas, minutos y segundos para deleitarse.

Pero parece que éste no será el único tema con el que sorprenda Bellakath a sus fanáticos, pues también dejó ver que este 2023 saldrá “Perversa”, de la que sólo compartió un fragmento de la letra, que dice así: “Y yo soy perversa, no me hables de amor eso ya no me interesa”.

Aunque no se sabe qué canción se estrenará primero o si ya existe algún video grabado, Bellakath pide estar atentos a sus redes sociales, donde compartirá el primer sencillo y es que si algo ha caracterizado a la intérprete es que siempre es muy transparente y honesta.

Además, por lo publicado en sus redes sociales nos hemos dado cuenta de que se está presentando en diversos puntos del país con gran éxito, por lo que ya se espera el nuevo himno.