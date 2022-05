¿Nuevo sistema de verificación vehicular en México?

La Secretaría de Economía publicó en días pasados la NOM 236-SE-2021 con el fin de añadir una verificación a las condiciones físico-mecánicas para todos aquellos vehículos cuyo peso sea menor a 3 mil 857 kilogramos sin importar su procedencia y uso (particular o de uso intensivo), en caso de no cumplir con las condiciones previstas, no podrán circular.

De acuerdo con la Norma publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y que entrará en vigor el próximo mes de noviembre, detalla que los aspectos que se tomarán en cuenta son el acondicionamiento exterior e interior, así como sistema de iluminación, frenos, dirección, suspensión, motor y transmisión.

Cabe mencionar que aquellos vehículos que quedan exentos de la nueva verificación son todos aquellos que están matriculados como autos antiguos, así como aquellos cuyo uso esté dedicado a la industria de la construcción y la minería.

Razones por las que tu auto no podrá circular

Si tu automóvil presenta Defectos Graves (DG) y/o Defectos Muy Graves (DMG) será necesario que lo arregles, de lo contrario, no podrá circular, así como por estas razones:



Si la placa no es visible.

Si la placa se encuentra en una zona diferentes a la que el fabricante destinó.

En caso de que el vehículo no cuente con defensa.

Si las puertas, cofre o cajuela pueden abrirse de forma repentina.

Falta de limpiaparabrisas.

Mal funcionamiento del limpiaparabrisas.

Inexistencia del espejo retrovisor (excepto vehículo que por defecto cuentan con medallón).

Falta de apoyacabezas del asiento.

Si el vehículo no cuenta con alguno de los cinturones de seguridad.

En caso de que el velocímetro no marque kilómetros por hora.

Que ningún faro encienda.

Si el auto cuenta con luces decorativas en la parte exterior.

Si el claxón no funciona.

También si el volante está roto o en malas condiciones.

La periodicidad de inspección varía según la antigüedad de cada automóvil y su propósito:





Vehículos particulares: deberán ser sometidos a la inspección físico-mecánica 4 años después de la fecha de su comercialización como vehículo nuevo, a partir de entonces, cada 2 años hasta el noveno año. Incluyendo autos híbridos y eléctricos.

Autos particulares con 10 años o más: deberán acudir a revisión cada año.

Vehículos de uso intensivo: coches cuyo uso esté destinado al servicio público, que presten servicio de transporte de pasajeros o de carga, que sirvan para dependencias de la Administración Pública Federal, que sirvan como instrumento de trabajo, que su uso sea mercantil o de transporte escolar o de empleados, deberán ir a revisión cada año.

¿Qué dijo el presidente?

Sin embargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en conferencia de prensa que será revisada ya que no estaba al tanto del asunto. Así mismo, insinuó que la verificación perjudicaría la “economía popular” y dijo que “ahora estamos procurando que todo lo que perjudique a la economía popular se consulte”. También criticó la forma en que fue aprobada la NOM y aseguró que no tomó en cuenta a quienes deberán pagar para el nuevo proceso de verificación vehicular. Dada la postura del presidente, la NOM podría ser suspendida en su totalidad.