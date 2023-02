Según la numerología, ¿Cuándo podrás conocer a tu alma gemela?

Ahora que se acerca el inicio de Amor en el Aire, la numerología nos puede ayudar a calcular cuándo puedes conocer a tu alma gemela. Así que aquí te damos una guía.

En las cosas relacionadas con el amor, la numerología también puede darnos algunas pistas y ayudar a revelar el tiempo en que conocerás a tu otra mitad.

Un psíquico, una numeróloga y un astrólogo nos hablan sobre el futuro.

¿Cómo puede la numerología ayudar a encontrar a tu alma gemela?

De acuerdo con la numerología, la manera más sencilla de calcular si tu alma gemela está cerca es a través de tu fecha de nacimiento. Para ello, deberás de sumar todos los dígitos. Por ejemplo: Si naciste el 25 de noviembre de 1995, el cálculo es: 2+5+1+1+1+9+9+5=33.

Además, deberás tener otro dato importante a la mano y es el día de la semana cuando naciste y ese dígito hay que sumarlo. Para seguir con el ejemplo anterior: 25 de noviembre de 1995 fue un sábado, el día número 6. Entonces deberemos de sumar 33+6=39.

Si la suma da como resultado un doble dígito vuelve a sumarlos hasta que te quedé solo uno. Entonces, 3+9=12; 1+2=3. Por lo tanto, el número 3 es el que revela cuándo encontrará una persona a su alma gemela.

¿Cómo interpretar el resultado?

Una vez que obtengas el número final, toma en cuenta lo siguiente:

· Número 1. Te está rondando: El amor está muy cerca de ti y todavía no te has dado cuenta. Abre bien los ojos porque esa persona ya está rondando en tu círculo cercano, incluso puede ser un amigo; sin embargo, puede ser que si no has percibido su interés es porque tú misma tienes otras prioridades en este momento y no te has abierto al amor. Mejor pregúntate si estás dispuesta o no.

· Número 2. Cerca de un año: El amor de tu vida aparecerá probablemente en un viaje. La relación será complicada al principio y te sorprenderá terminar enamorada de una persona con la que chocas demasiado. El tema es que son muy similares en su carácter, pero si llegan a entenderse podrán convertirse en el mejor team.

· Número 3. Solo basta desearlo: El amor llegará a tu vida cuando realmente lo desees, cuando realmente estés dispuesta a abrir tu corazón y darle una oportunidad. Cuando lo hagas es posible que su relación fluya muy rápidamente. Si ya estás lista visita lugares que irradien energía como un parque, un bosque, el mar, porque es seguro que ahí podrás encontrarte con tu alma gemela y su romance será mágico.

· Número 4. No lo dejes ir: No pierdas la oportunidad de encontrar el amor solo porque no te imaginas que la persona ideal es muy cercana a ti. Si hasta ahora no te has dado la oportunidad de considerar a ninguna de las personas con las que te relacionas, te urge saber que es justo ahí donde podría estar el amor que has estado esperando vivir. Incluso, este número augura que será una relación muy apasionada.

· Número 5. Todo depende: Encontrar el amor depende de ti y del tiempo que piensas dedicarle a tu relación, pues es probable que una de tus amistades ya te haya presentado a tu alma gemela, simplemente que no te has dado el tiempo de salir más y conocer más a fondo a las personas que te han presentado. El amor de tu vida ya está ahí y es probable que ya la hayas visto varias veces.

· Número 6. Dile sí a los días festivos: Si estás lista para iniciar una relación apasionada con el amor de tu vida entonces deberás de comenzar a celebrar todos los días festivos que puedas, porque es ahí donde encontrarás a esa persona especial. En cuanto la tengas enfrente sentirás esa chispa que solo puedes sentir con tu alma gemela, pero la relación se dará lentamente.

· Número 7. Dale tiempo: Estar con el amor de tu vida te podría llevar algunos años. Ustedes sabrán que son el uno para el otro, pero las circunstancias serán complicadas, ya sea porque se encuentren en medio de un triángulo amoroso o porque los separen miles de kilómetros de distancia. Lucha por ese amor.

· Número 8. Depende de ti: Últimamente te has cerrado a conocer personas nuevas y es probable que incluso ya hayas conocido a tu alma gemela, quizás por medio de las redes sociales. Hallar al amor de tu vida dependerá entonces de ti y de las ganas que le pongas a salir de tu casa y conocer personas. La amistad que comiences se podría convertir en verdadero amor.

· Número 9. Está cerca: El amor de tu vida está muy cerca de llegar a tu vida, quizás en unos meses. El número 9 indica que se tratará de una persona de tu círculo laboral con quien tendrás una relación estrictamente laboral, en un principio. Permítete conocerlo porque es muy probable que, en muy poco tiempo, comiencen a mirarse con otros ojos.