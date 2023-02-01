Amor en el Aire: ¿De qué trata el nuevo reality de Azteca UNO?

En Azteca UNO nos encontramos de manteles largos por el estreno de un nuevo reality, ‘Amor en el Aire’, mismo que va a ser conducido por Luz Elena González, quien estuvo de invitada con Carlos ‘Chicken’ Muñoz en ‘De lo que UNO se entera’.

Te puede interesar: Enrique Garay y Lalo Ruiz impactan con la experiencia que los marcó en el SuperBowl.

Es un reality de amor, 12 parejas buscando el amor de su vida, vamos a conocer cada personalidad, qué es lo que busca cada persona en la vida, todos somos tan distintos y poder ser parte de este proyecto, conducir un reality de esta magnitud y hablando de amor, fue lo mejor que me pudo haber pasado en la vida y en la playa

Estas doce personas, están buscando el amor, están buscando realizarse con alguien, incluso unos llegar hasta el altar, y bueno, vamos a ayudarlos a que eso suceda y también quitar a los que no están tan dispuestos o no están en las condiciones o la madurez de entablar una relación seria

Las sorpresas que nos esperan en República Dominicana.

Luz Elena González nos reveló algunas de las grandes sorpresas que podemos esperar de ‘Amor en el Aire’, pues los participantes se van a enfrentar a cosas desconocidas para ellos.

Vamos a ver muchas cosas, y los conflictos que se viven cuando uno está buscando el amor, hoy por hoy es tan complicado. Hay lugares de cita, pero ha cambiado mucho el romance, la conquista, de ver el amor como antes era, de luchar por ese amor de relación, de ceder…

También te puede interesar: El gran éxito que dejó ir El Fantasma y es de Los Dos Carnales.