¿Hospitalizaron a la mamá de Octavio Ocaña? Familia del actor responde.

La muerte de Octavio Ocaña continúa desatando todo tipo de opiniones en las redes sociales, donde también se ha generado información falsa sobre el fatídico episodio.

Así lo confirmó Nerea Godínez, novia de Octavio Ocaña, quien desmintió los recientes trascendidos por diversos medios de comunicación.

La joven asegura que su suegra no se encuentra hospitalizada a diferencia de lo que han publicado revistas y periódicos nacionales

“¡Mentira! No crean tantas noticias, mucho es falso”, escribió Nerea en sus historias de Instagram.

Ana Lucía, mamá del fallecido actor, fue vista en el panteón privado Recinto Memorial junto a sus dos hijas Bertha y Ana Leticia, su esposo Don Octavio y su nuera Nerea. La señora despidió a su hijo con la canción Amor Eterno y las palabras ¡Vuela alto, Octavio!

Godínez también confirmó que se crearon perfiles falsos de Instagram con su propio nombre.

“Ojo, no digo que estén publicando cosas falsas, me refiero a que simplemente no soy yo y pueden llegar a compartir cosas que ni al caso”, escribió Nerea para sus 717 mil seguidores en Instagram.

Te puede interesar: Novia de Octavio Ocaña regresa al lugar donde murió el actor. (FOTO)

Nerea Godínez exige justicia tras la muerte de Octavio Ocaña

Fue el pasado viernes 29 de octubre, cuando Octavio Ocaña falleció en Cuautitlán Izcalli tras una presunta persecución policiaca.

Los primeros informes de la fiscalía arrojaron que el actor sacó un arma de la guantera, la colocó entre sus piernas y se disparó accidentalmente en la cabeza durante la persecución.

Sin embargo, amigos, familiares y fanáticos del artista utilizaron el hashtag #JusticiaParaBenito para exigir un esclarecimiento de toda la situación.

Nerea Godínez ha sido una de las más activas en sus redes sociales tras el fallecimiento de su prometido, ya que ha denunciado anomalías e inconsistencias en el caso.

La influencer aseguró que un elemento policiaco se robó una cadena del también conocido como Benito y la guardó en su bolsa.

También te puede interesar: Mamá de Octavio Ocaña conmueve con súplica al actor.