Al momento de estar utilizando una red social, siempre es necesario saber de ciertos recursos o trucos que ayuden a una mejor organización, también que conlleven más capacidades al momento de darle uso. Dicho esto, pasemos a explicar cómo puedes ocultar un chat de WhatsApp, sin archivarlo.

Empecemos expresando que esta red social, es las más consumidas y requeridas dentro del mercado, cuenta con todo tipo de ventajas en lo correspondiente a su implementación.

#WhatsApp es una de las #RedesSociales más utilizadas, pero... ¿Sabes cómo prevenir un #Hakeo?

Te puede interesar: ¿Qué es el modo rojo de WhatsApp y cómo activarlo?

¿Cómo ocultar un chat de WhatsApp sin archivarlo?

Hay 2 formas. Una, que es también la más reconocida, está a la vista y es simplemente archivar una conversación. El tema, es que claro lo solucionas, pero no plenamente debido, ya que sigue siendo visible al momento de observar los chats.

Ahora bien, es una realidad que WhatsApp, habría incorporado una nueva forma de ocultar una conversación, sin necesidad de archivarlo con otro tipo de características, como que las fotos no se guardarán o no sabríamos si se ha recibido algo.

El proceso es realmente sencillo, lo primero a hacer es actualizar esta aplicación. En caso que no hagas eso, es probable que no te aparezca esa opción. Cuando esté listo, simplemente vas a tener que ir a la conversación que quieras ocultar, hacer clic en el perfil y en las opciones visibles donde salgan los detalles del contacto, encontrarás algo llamado Bloquear Chat.

También te puede interesar: Descubre cómo poner tu nombre en blanco en WhatsApp

La casilla se va a ocultar, pero no vas a poder bloquear el contacto. Esa es otra opción diferente por lo que la persona podrá seguir comunicándose contigo, pero obviamente que no sabrá que hemos optado por no tener visible su conversación.