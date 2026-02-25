Estas son las señales que indican el final de tu juventud; ¿ya eres un señor?

La vida pasa y en ocasiones el propio cuerpo y las actitudes concretan avisos claros de que la juventud se ha ido. Por ello, este estudio revela cuáles son las señales indicadoras de que la vejez ya se acerca o mejor dicho… ya llegó. Gracias al diario Daily Mail y su encuesta a 5000 personas de 40 años o más, estas son las conclusiones que las propias personas comparten de su relación con los cambios físicos y de humor.

¿Cuáles son las señales que anuncian el final de la juventud?

Este tema se maneja con bastante normalidad, incluso en redes sociales, aunque ahí en modo broma. El dolor de las rodillas, torcedura en la espalda o el desprecio a las actividades de los más jóvenes. Sin embargo, esto se concluyó del estudio que se hizo en conjunto con el American Pistachio Growers.

Dolores y malestares físicos como las mencionadas torceduras de espalda.

Un 12% de encuestados indicaron que se duermen antes y sobre todo… que se levantan antes, alrededor de las 6 de la mañana.

Cambios en las rutinas diarias, donde se aprecia el tiempo dado a la limpieza y/o escombro de las cosas en la casa. Incluso comprar electrodomésticos es más placentero que nunca.

En el ámbito social, se prefieren actividades más tranquilas, salidas a lugares ruidosos ya no son las preferidas. Un 39% de los encuestados prefieren beber algo en paz, que participar de sitios como antros-bares.

Como también se indicó, la música de moda se vuelve molesta o irritante y pierden un total interés por ponerse lo que es tendencia en la ropa. Prefieren simplemente disfrutar de sus bebidas en paz, esto en respuesta del 35% de los entrevistados.

Y como suele ocurrir, el 60% de las personas indicó que están atentos al cuidado de su salud. Incluso observan y piensan qué es lo que consumen para no afectarse físicamente.

¿Cuáles son las recomendaciones para los que se les acabó su juventud?

Los expertos animan a las personas para entender su final de juventud como una oportunidad y no como una etapa donde todas son complicaciones. Gente como John Thompson (vocero del estudio) anima a las personas a reírse de los cambios que se presentan en la vida mientras que otros como Rob Hobson alienta a los mayores a cuidar lo que comen, el ejercicio y cómo y cuánto descansan.

Y como último consejo, Suzanne Devereaux-McKinstrie, quien es portavoz de la organización mencionada… alienta a los adultos mayores de 40 para explorar nuevas aficiones y priorizar el bienestar personal en todos los sentidos posibles.