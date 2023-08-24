Omar Chaparro vino a nuestro programa a contar todo de su nuevo show

Este jueves el foro de Ventaneando se vistió de gala con la presencia de Omar Chaparro, quien nos habló en exclusiva sobre su nuevo proyecto profesional con el que conmemora sus más de 27 años de carrera artística.

¿Qué dijo Omar Chaparro? Omar Chaparro se dijo muy contento de estar en Ventaneando para invitar al público y a sus fans a su nuevo proyecto profesional con el que regresa a sus inicios, tal como lo hiciera hace años cuando estuvo en “Black and White”.

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“Feliz, muy contento vengo aquí a invitar a mi público querido, a los fans de Omar Chaparro cuando empezó, los fans de la Licenciada Pamela Juanjo, del Ranchero Chilo, de Yajairo, de este jovencito que se vino con todas las ilusiones de Chihuahua a iniciar una carrera”, declaró Omar Chaparro.

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“Quise hacer este espectáculo después de 27 años de carrera, donde encierro todo lo que soy, por eso se llama “Yo soy Omar Chaparro”, lleno de comedia, lleno de personajes. Es el mejor show de mi vida. Es todo lo que he hecho”, agregó.

¿De qué trata “Yo soy Omar Chaparro”?

El actor reveló que “Yo soy Omar Chaparro” tiene un por qué, “es un show que va a marcar un antes y un después, no en mi carrera sino en mi vida, tanto así te lo digo y tanto así se lo digo a la gente, por eso les digo que aunque no sean mis fans vayan, les doy mi palabra que se la van a pasar bien”.

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¿Omar Chaparro planeó este show?

Al preguntarle a Omar Chaparro si él lo preparó o lo escribió, el actor aseguró que él lo canalizó: “me llegó así, pero las grandes ideas no vienen de uno y me junté con gente muy profesional, los creadores de Huevo Cartoon: Carlos Chavira, Gonzo, Iñaki, escritores y estoy muy feliz y emocionado”.

Omar Chaparro señaló que su mujer fue pieza clave para encuadrar “Yo soy Omar Chaparro”, show que se estrenará el próximo miércoles 30 de agosto en el Teatro Metropolitan a las 20:30 horas. Por último, el actor aseguró que esta obra no es apta para la “Generación de Cristal”.