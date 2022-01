Ómicron: ¿Cuánto tardan en aparecer los síntomas tras contagiarse?

Te has preguntando cuánto tiempo tardan en aparecer los síntomas de la nueva variante de COVID-19 , Ómicron, después de haberte contagiado. Aquí te decimos todos los detalles para que estés al pendiente si tienes alguna sospecha de tener Coronavirus.

Nuestro país está viviendo la cuarta ola de contagios de COVID-19 con la variante Ómicron en este 2022, esto ha traído un aumento de casos de Coronavirus y aquí te damos detalles respecto a esta nueva variante que está invadiendo al mundo.

Según algunos estudios preclínicos, los días más peligrosos de contagio se muestran durante los primeros cinco días, primero dos días antes de mostrar síntomas y luego, dos o tres días después de mostrarlos.

Desafortunadamente, la nueva cepa es hasta 70 veces más contagiosa que otras variantes y para contagiarse tan solo bastan un par de horas de contacto con una persona contagiada. La parte positiva de esto, es que es mucho menos peligrosa que otras.

Te pude interesar: Figuras del espectáculo reaccionan a la pelea de la familia Rivera.

¿Cuáles son los síntomas de Ómicron?

Los principales síntomas de Ómicron consisten en fatiga, irritación de garganta, dolor de cabeza, molestias musculares, secreción nasal, estornudos, lumbalgia, sudores nocturnos, náuseas, pérdida de cabello, conjuntivitis, tos, fiebre y ligera pérdida de olfato y gusto.

Lamentablemente sí puedes contagiarte de una persona que no presente síntomas, pues su ausencia no significa que no sea contagiosa, por lo que es importante que los portadores de esta nueva variante realicen su cuarentena correspondiente y avisen a las personas con las que hayan estado en contacto durante los días de posible contagio.

De acuerdo a GISAID, la Ciudad de México es el estado con más casos de Ómicron con 340, seguida del Estado de México con 84. Estos son datos hasta el día 10 de enero.

También podría interesarte: Kunno muestra su lado más polémico junto al Escorpión Dorado.