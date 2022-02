¿Por qué la subvariante de Ómicron sería la dominante en el mundo?

Actualmente, Ómicron ya se ha propagado a gran velocidad por el mundo. Sin embargo, la subvariante BA.2 parece ser que se transmite más rápidamente y pronto podría ser la que reine en el planeta.

Según Sam Fazeli, analista de Bloomberg Intelligence Pharmaceutical, esta mutación del Coronavirus ya es actualmente la dominante en Dinamarca y Reino Unido.

Por lo que se ha investigado hasta la fecha, quien genere anticuerpos naturales contra Ómicron, podrían no ser tan efectivos contra sus propias subvariantes. Lo más lamentable es que las variantes podrían estar escapando de la acción de las vacunas que ya se han aplicado en el mundo, aunque no del todo.

Las nuevas variantes pueden parecer menos dañinas en las personas vacunadas, pero podrían ser letales en países donde casi nadie se ha vacunado, por ello la Organización Mundial de la Salud (OMS) las analiza.

La variante de BA.2, no parece ser más grave que la forma BA.1 original, pero es más transmisible, tiene más ventaja de crecimiento y causa una enfermedad menos grave que Delta, pero sigue siendo de gravedad y no hay razón para creer que no se trata de una enfermedad grave.

¿Por qué se pierde el olfato cuando se padece COVID-19?

De acuerdo con un estudio publicado en la revista Cell, hecho por los investigadores de la Facultad de Medicina Grossman de la Universidad de Nueva York y de la Universidad de Columbia, la pérdida del olfato ocurre debido a que “la infección reduce de manera indirecta la acción de los receptores olfativos (OR), unas proteínas que se encuentran en la superficie de las células nerviosas de la nariz y que sirve para detectar las moléculas asociadas a los olores”, explica la citada publicación.

