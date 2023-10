Conoce la oración a la Luna para decretar el amor y el dinero a inicios de octubre

De acuerdo con expertos en espiritualidad, la Luna posee una de las energías más poderosas que conocemos por lo que sus diversas fases y alineaciones con respecto a otros planetas pueden influir directamente en nuestro estado de salud, nuestro esta mental y nuestras emociones.

Además, periodos como la Luna Nueva poseen un ambiente energético muy poderoso que podemos aprovechar a nuestro favor para decretar y manifestar todo eso con lo que hemos soñado. La Luna también juega un papel importante en el zodiaco pues gracias a ella conocemos aspectos ocultos de nuestra vida y personalidad.

¿Tu negocio no prospera? Sigue los consejos de nuestra Bruja Zulema

Esta vez, hemos descubierto una poderosa oración realizada por expertos en los astros que tiene el propósito de atraer dinero y amor en abundancia a nuestra vida, para ello será importante esperar al anochecer y contemplar a la Luna de inicios de este mes y dirigirnos a ella pensando en todo eso que deseamos manifestar en nuestras vidas.

La oración a la luna para decretar dinero y amor

Una forma más fácil de decretar aprovechándonos de la energía de la Luna es conseguir y encender una vela blanca para posteriormente visualizar la luna y luego cerrar los ojos mientras hacemos respiraciones profundas y pensamos en toda la energía positiva que queremos que llegue a nosotros.

Una vez que estemos llenas de pensamientos positivos deberemos repetir las siguientes palabras dirigiéndonos hacia la Luna:

“Querida Diosa de la Belleza, me rindo ante tu plenitud tan redonda y tan completa y te entrego a mi latir el fuego de mi pasión intensa.

Poderosa Luna, te ruego que me escuches y que derrames sobre mí una lluvia de estrellas nuevas. Te pido me transformes en obra de divinidad perfecta y me manifiestes en este planeta, bajo la gracia y anclada a mi tierra.

Te pido que me mires con amor de madre y me guardes en tus brazos proyectando sobre mí la luz. Te pido un río de vida, riqueza, abundancia y amor, para que nunca me falte nada, ni siquiera la cadencia del amante que se entrega. ¡Que así sea!”

Una vez dichas estas palabras podemos dejar la vela bajo la luz de la Luna hasta que se consuma.