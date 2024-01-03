Osvaldo Benavides habla de los dos actores muertos en su ópera prima

A más de un año de la tragedia que opacó el rodaje de la cinta “Noche de bodas”, en la que los extras Marco Antonio Curiel y Luis Manuel Gutiérrez murieron en playas de Oaxaca, durante su día libre. Osvaldo Benavides, quien es el productor, director, guionista y protagonista de la misma, revela en exclusiva para Ventaneando que pronto dará a conocer toda la información relativa al lamentable suceso, pues fuera del morbo que pueda generar la noticia, sabe que hay personas preocupada por lo que sucedió.

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¿Qué dijo Osvaldo Benavides?

Osvaldo Benavides declaró a nuestros micrófonos que “lo que vamos a hacer es, que vamos a recabar (información), porque yo sé que esta pregunta nos la van a hacer y es algo importante para nosotros”.

“Lo que vamos a hacer es, vamos a generar un portal donde se va a recabar toda la información para la gente que se preocupa. Hay mucha gente que realmente tiene preocupación y no solo morbo y sepa qué ha pasado, y en qué va la cosa”, recalcó el actor y productor mexicano.

“La producción siempre ha respondido de la manera en que se tienen que hacer las cosas y todo bien, todo bien en cómo se hicieron las cosas”, agregó Osvaldo Benavides.

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¿Cuándo se estrenará “Noche de bodas”? La película que protagoniza junto con Ludwika Paleta llegará a las salas de cine este 2024, siendo su ópera prima, la cual le llevó más de 10 años de planeación.





“(Me llevó) Más de 12 años, es un momento bien importante que he disfrutado mucho y ya tengo muchas ganas de compartirlo. Es una comedia romántica pero ácida, con jiribilla”, finalizó Osvaldo Benavides.

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