Ideas DIY: Crea una hermosa maceta de tortuga para decorar tus plantas

En las casas por lo general se acumulan botellas de bebidas o refrescos y terminan en la basura. Sin embargo, se puede convertir en un objeto bastante útil para reciclar ya que ideas DIY nos propone transformarlas en una maceta de tortuga.

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Podrás crear tus propias macetas para que tus plantas se vean más divertidas y vistosas. Los materiales son sencillos y puedes colocar en ellas tu lengua de suegra para que tenga un aspecto más personalizado.

Cabe destacar que es ideal para adaptar el diseño a los colores y detalles que más desees. El paso a paso es muy sencillo por lo que puedes hacerlo en compañía de tus hijos para pasar el tiempo.

¿Cómo hacer una maceta de tortuga?

Para poder llevar a cabo esta idea DIY necesitarás una botella grande de plástico para lograr un espacio amplio para tu planta. Debes contar con pintura, cuatro taparroscas pequeñas, una taparrosca grande, un poco de foami rojo y silicón caliente.

El procedimiento es el siguiente:

Vas a tomar una botella de plástico y realiza una medición de entre 10 a 15 cm desde la base hacia arriba. Realiza una marca alrededor de la botella a esta altura y después corta para obtener la base de la botella que se convertirá en el recipiente de la maceta.

Pinta de color amarillo y luego realiza líneas alrededor, repitiendo un patrón similar al de los ladrillos. Así podrás crear el efecto de caparazón de la tortuga.

La maceta tortuga decora tus espacios.|Pinterest

Toma los taparroscas de color verde, si es necesario, y coloca un poco de silicón en la parte superior. Vas a pegarlo en la base para formar las patas. Lo último que debes hacer son los orificios en la base de la maceta con ayuda de un punzón o un cautín y así tendrás el drenaje listo.

A la hora de hacer la cabeza vas a tomar una esfera de plástico o de unicel y debes pintarla de verde. Agrega dos ojos de plástico al frente o píntalos, con ayuda de un marcador para dibujar la sonrisa. Cuando ya lo tengas listo pégalo en el frente para formar la cabeza de la tortuga.

Así de fácil podrás llevar a cabo esta maceta de tortuga a partir de una botella. Además, puedes agregar los detalles que desees para personalizarlo a tu manera.