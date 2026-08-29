Septiembre: Calendario lunar para tener en cuenta en cortes de pelo y depilación

Agosto nos trajo grandes emociones en relación con la Luna ya que tuvimos un eclipse solar total del día 12 y un eclipse lunar casi total dos semanas después. Te adelantamos que septiembre tiene un Calendario lunar más calmado, pero con su belleza intacta.

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Este nuevo mes también hay cambio de estación y varias conjunciones lunares. Además, podrás encontrar al planeta Saturno que estará brillante en la oscuridad durante todas las noches.

¿Cómo será el calendario lunar en septiembre?

En septiembre el calendario lunar inicia con una luna muy iluminada y menguando. La Luna nueva llega el 11/09 y luego irá ganando luminosidad como así también presencia en el cielo nocturno.

Este ciclo lunar va a finalizar con la Luna llena de cosecha a los pocos días del comienzo del otoño. Se podrá ver antes del atardecer por lo que nuestro satélite llegará a su máxima iluminación el sábado 26 de septiembre.

Cada fase lunar ocurrirá de la siguiente manera:



Cuarto menguante: viernes, 4 de septiembre, a las 9:52.

Luna nueva: viernes, 11 de septiembre, a las 5:27.

Cuarto creciente: viernes, 18 de septiembre, a las 22:44.

Luna llena: sábado, 26 de septiembre, a la 18:50.

¿Cuándo cortar el pelo?

Si quieres cortarte el pelo necesitas que la energía sea descendente y se concentre en las raíces. Teniendo esto en cuenta es que se recomienda cambiar el look en el "periodo raíz" cuando coincide con la Luna descendente.

Cuando hablamos de periodos raíz nos referimos a cuando la Luna se desplaza frente a una constelación de tierra, pero no siempre tienen lugar cuando la Luna está descendiendo en su órbita.

Siguiendo el calendario lunar, si quieres cortarte el pelo y fortalecerlo pues debes tener en cuenta las siguientes fechas:



El viernes 11 por la tarde, a partir de las 16:00.

Todo el sábado 12.

Todo el domingo 13.

Todo el lunes 14 (hasta las 3:00 de la madrugada del martes 15).

Si te cortas el pelo estos días, conservará su forma más tiempo y se fortalecerá. Estos días son también buenos para teñirse las canas o cambiar el color de tu pelo.

En el Feng Shui, cortar el cabello simboliza liberar energía y empezar de nuevo|Fuente: Canva

¿Cuándo realizar depilaciones?

Si quieres depilarte pues tienes que aprovechar los efectos contrarios de la Luna, nos referimos a cuando el vello crezca más débil y lento. El momento es cuando la Luna desplaza frente a una constelación de aire y se produce lo que se conoce como "periodo flor". Además, la Luna tiene que estar descendiendo en su órbita.

Los días a tener en cuenta son:

